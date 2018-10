Carrió insiste con el pedido de juicio político a Garavano

"La Coalición Cívica Ari, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano", dice la carta publicada en Facebook.

Garavano había dicho que "nunca es bueno que se detenga a un expresidente". Carrió salió a denunciarlo con los tapones de punta. Ahora la Coalición Cívica en conjunto la respalda con una carta al Presidente Macri.

"La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente".





La Carta

La carta también apunta contra el radicalismo. "No me guía el enojo ni la "calentura" sino la necesidad de que Cambiemos, cambie o no cambiará la historia", advirtió.