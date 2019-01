Carrió confirmó que trabajará para la reelección de Macri y que se jubilará el año que viene

La diputada Elisa Carrió aseguró hoy que no se presentará como candidata a senadora nacional en las elecciones generales de este año, pero ratificó que va a trabajar "por la reelección de (Mauricio) Macri en todo el país".

También anticipó que mañana se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y que, previamente, habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, a quién le explicó las razones por las cuales no quería ser candidata a senadora.

Entre ellas dijo que ya no tiene salud para ocupar una banca en la Cámara Alta y que, además, se quiere dedicar "a la lucha humanista que creo -dijo- viene en el mundo versus los avances de los tipos de fascismo, de derecha y de izquierda".

En un reportaje en el canal Todo Noticias y sobre el proyecto para desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Carrió dijo que la gobernadora María Eugenia Vidal "va a hacer lo que acuerde con el presidente Macri. Es una alternativa que la van a manejar los dos".

Confirmó también que se jubilará el año que viene, después de 15 años de trabajar en el Parlamento nacional. Agregó que pondrá su estudio de abogada y que este año además recorrerá el país apoyando la reelección del presidente Macri. "Después se decidirá en el PRO quien lo acompañe de vicepresidente", acotó."Vamos a ganar, va a ser difícil, nos tocó un país en estado de desastre después del robo de 100.000 millones de dólares", dijo.

A nivel partidario Carrió sostuvo que sigue siendo presidenta honoraria de la Coalición Cívica, pero que hay que dar paso "a las nuevas generaciones".

También adelantó que creará una organización no gubernamental que se va a "centrar a recuperar el dinero de la corrupción".

Por otra parte, Carrió dijo que va a impulsar la creación de un movimiento pyme "por la baja de impuestos" a nivel nacional, provincial y municipal.

En otro orden aseguró que "nunca" se enemistó con Macri, que habla todos los días con los ministros y elogió la gestión de la gobernadora Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y del ex secretario de Energía, Javier Iguacel quién, dijo, "tiene que volver al gobierno. Tiene un gran futuro político".

"Él creía que la devaluación la tenían que pagar las empresas petroleras" y después el ministro de Hacienda, Roberto Dujovne, dispuso que se pague en cuotas.

Luego señaló que "es un escándalo el precio de los peajes" que se creó en el gobierno de Menem "para darle plata a las constructoras y después siguió".

Las frases de Carrió





En el medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad y en el inicio del año electoral, Elisa Carrió opinó en A dos voces sobre los cortocircuitos que vivió en el último tiempo con el Gobierno. Adelantó que no se presentará como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires y denunció: "Me pusieron a la Policía Federal a 70 metros para escucharme".





"Tenemos que estar juntos frente a las elecciones que vienen. Estamos bien porque tenemos todo acordado. No quiero ser senadora y ya se lo expliqué a Larreta".





"Voy a volver a la profesión. Me gusta ser libre. Me jubilo el año que viene cuando gane Cambiemos, pero sigo suelta. Soy rutera".





"Vamos a trabajar por el tema humanista, algo que planteo hace años".





"No vamos a ser cómplices".





"Nunca me peleé con Macri. No tengo control sobre una charla y entonces es preferible no hablar. Es como lo que pasa con los maridos. Él ya me mandó saludos y nosotros tenemos una relación así".





"Iguacel pagó las consecuencias de otras políticas. Tiene que volver. Es una gran persona y tiene un gran futuro político".





"Los peajes son un escándalo. Es un horror. Se crearon bajo el gobierno de Menem, para darle a las constructoras, muchas de las que están en los cuadernos. No pueden tener este nivel".





"Cambiemos no desdobla las elecciones, me parece. Vidal va a hacer lo que sea mejor para el presidente Macri".





"Que le den descanso a María Eugenia porque tuvo una valentía para enfrentar cosas que nadie enfrentó".





"Carolina Stanley es de lo mejor que tenemos. Garantizó tener un diciembre en paz. Ayudó Bergoglio, porque a veces los mueve y a veces no (a las organizaciones piqueteras)".





"Vamos a ganar pero va a ser difícil".





"A la propuesta de Energía de Iguacel la usaron y la tiraron, y no fue el Presidente"





"La Argentina está saliendo y cuesta muchísimo. Es el sacrificio que hay que hacer para salir adelante".





"Le digo a Sica que se pongan los pantalones largos. Dujovne le pidió que baje el arancel del acero pero no pasó. Tiene que jugar para las Pymes pero no para las grandes corporaciones.

Que Dujovne no quiera ampliar su territorio. Nadie tiene que acaparar poder".





"No compartí el anuncio sobre el aumento de los servicios".





"No opino sobre Lousteau. Estoy corrida de la política".

"Me da lo mismo que Cristina sea candidata. Es una fascista de izquierda. A mí nadie me creyó cuando lo dije".





"Estoy aterrorizada con lo que puede pasar en Brasil y en el mundo con Bolsonaro. La Biblia y las armas van por separado".





"Si vos armás una sociedad, a los que van a matar son a los policías honestos. Mi discrepancia con la ministra de Seguridad es porque estoy protegiendo a los policías honestos".





"Hay que desarmar a la gente. Tenemos que limpiar y darle armas a los honestos".





"Creo en el orden y en la Policía decente. Pero tenemos muchas formas no letales".





"Estoy de acuerdo con el régimen para bajar la edad de imputabilidad. Para mí tiene que ser 14 años".





"Hay que crear una infraestructura distinta. Devolverle el chico a los padres es devolverlos a la calle".





"Los Federales quieren estar en las oficinas más que en las esquinas. La vieja Federal está acostumbrada a no estar en la calle".





"Me pusieron a la Policía a 70 metros para escucharme. Díganle a Patricia que no me escuche. Yo la quiero a Patricia Bullrich, es honesta, pero hizo un acuerdo con Berni. Le da poder a una fuerza que no limpió".





"La conozco tanto (a Bullrich), pero yo no quiero un Bolsonaro. Ahí no me van a encontrar".

"En la Argentina hay lugar para Bolsonaro porque es una ola mundial".





"Estoy de acuerdo en expulsar extranjeros que son delincuentes".





"Menem acordó en los '90 que los narcotraficantes colombianos vinieran a la Argentina".





"Los argentinos tienen que levantarse para trabajar y no solo cobrar planes sociales".