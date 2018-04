Caputo expuso ante la bicameral en el Congreso: "El tema de las offshore no es delito"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, expuso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda del Congreso.





Advirtió que "el tema de las offshore no es delito" y se trata de "una práctica común", remarcó que el delito se da "cuando no se declara", y sostuvo que tampoco puede declarar "una tenencia" que no es suya.





El ministro rechazó las acusaciones opositoras de que asumió como funcionario para "favorecerse" y afirmó que, si "hubiera querido" beneficiarse, "se hubiera quedado en el sector privado" y que su comportamiento "como ciudadano" en torno al dólar futuro "es un buen ejemplo" de eso, ya que no ganó nada con esas operaciones.





Sobre la deuda adquirida señaló que es del 30% del PBI y que es la más baja de la región.





