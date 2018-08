Cambiemos defiende la política universitaria tras el ajuste de fondos

"El Gobierno quiere explicar lo inexplicable: que ofrece un aumento salarial inferior a la misma pauta que el propio Gobierno estima para la inflación en su manual, del 28%. Han salido por todos los medios a decir que sobran docentes universitarios, pero es falso porque no tienen en cuenta las diferentes variables del trabajo docente: docencia, investigación y extensión", le advirtió a Página/12 Ileana Celotto, dirigente de Conadu Histórica. "El presupuesto es muy bueno y seguirá siéndolo. El actual representa el récord de adhesión entre lo solicitado por el Consejo Interuniversitario y lo otorgado (96%). La oferta salarial actual representa el máximo esfuerzo posible, en esta coyuntura económica, frente al número de docentes que registra el sistema", sostiene la minuta del oficialismo. Además señala que el Gobierno no es el empleador de los docentes y que el problema presupuestario del sistema universitario no responde al ajuste sino a la falta de "planificación".





"En muchas casas de altos estudios se ven relaciones docentes/ alumnos equiparables con la aconsejada para salas maternales. El promedio del sistema hoy es 8,82 alumnos por docente", afirma el documento.





Los docentes, por su parte, desmienten esa cifra no solo por falsa sino también por la utilización de un promedio inadecuado entre la matrícula y los diferentes planes de estudios en cada carrera y en cada universidad. "No es verdad que el promedio sea de nueve alumnos por clase", advirtió Gustavo Arballo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa. Según Arballo, una carrera de 33 materias con tres profesores por materia, con 200 ingresantes por año y 70 u 80 egresados en el mismo período, tendría 900 alumnos activos y una ratio de 9 alumnos por un profesor. Sin embargo, el docente subrayó que "lo normal es que haya un profesor al frente de esa clase, hipernumerosa en cualquier caso". Y que no se puede dividir la cantidad de alumnos por el plantel de profesores "multifunción".





"En las salas maternales no hay materias, con lo cual yo puedo dividir 100 alumnos en 10 comisiones. Moraleja: antes de decir eso, tener en cuenta que una universidad no es una sala maternal", indicó Arballo en Twitter. Conadu Histórica, por su parte, descartó también el argumento oficialista que sostiene que los docentes no son empleados del gobierno nacional. "Lo que el Gobierno busca es dividir las paritarias por universidad para debilitar la lucha a nivel nacional en la tercera semana de paro masivo", subrayó .





Brupbacher, durísimo contra la protesta





El intendente de Viale, Uriel Brupbacher (Cambiemos), descalificó la manifestación que viene llevando adelante la comunidad universitaria en su conjunto. A través de su cuenta de Instagram, el presidente municipal posteó una imagen de una marcha en defensa de la universidad pública y señaló: "La protituyeron (sic) durante 12 años y hoy dicen defenderla".





Las afirmaciones del funcionario tienen lugar en medio de la grave crisis que atraviesan las universidades por el desfinanciamiento nacional. Brupbacher se recibió de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de Entre Ríos.





