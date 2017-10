"Caja Negra", el documental que busca acabar con "el mito del voto electrónico"

Embed









"Buena parte de los argumentos a favor del voto electrónico son mentiras, demostradas con evidencia científica", explica Busaniche, y añade: "Sólo en la India, Brasil y Venezuela se utiliza la boleta única electrónica que se quiere imponer acá.... ¿Estos países son los que quiere imitar el gobierno nacional?". En efecto, en países como Holanda y Alemania el voto electrónico fue prohibido. ¿Por qué? "Porque se demostró que no garantizan la custodia de manera apropiada los tres principios del sistema democráticos: que el voto sea secreto -para no ser coercionado-, su integridad -que será contabilizado tal como fue emitido- y que los votantes puedan confiar en su transparencia". En Holanda, por ejemplo, fue abandonado porque se probó que se podía violar el secreto, mientras que en Alemania el argumento por el cual se descartó es que un "ciudadano de a pie" no podía auditar el sistema sin recurrir a asistencia técnica.





"En Venezuela se vota con voto electrónico y Maduro dijo que tenía la lista completa de los que habían votado en contra", dijo Busaniche, e insistió: "Es real, posible, lo tenemos corroborado y Maduro lo confirmó en cadena nacional: ese es el sistema que el oficialismo quiere poner en funcionamiento en la próxima elección". Además, la activista afirma que "es posible manipular la elección con el sistema de voto electrónico: quien tiene la llave del sistema puede manipular la elección".





De 295 países, sólo 7 implementaron el voto electrónico.

En Argentina, la ciudad de Buenos Aires, Salta y Neuquén implementaron la boleta única electrónica. Según denuncia Busaniche, en esos casos las autoridades no entregan máquinas para hacer auditorías independientes, e incluso la propuesta de reforma que existe en el Congreso considera un delito cualquier tipo de prueba independiente sobre el sistema de votación. Por este motivo, para la titular de Vía libre "es posible dudar del resultado en aquellos lugares donde se implementan". Tal es el caso de Martín Lousteau, que en 2015 denunció que el macrismo inducía al voto en blanco por el diseño de la pantalla y tiempo después reconoció que fue "perjudicado por el sistema del voto electrónico".





"En el mundo, la boleta única en papel es el sistema más usado, más seguro y más económico", dijo Busaniche, y recordó que es el sistema que adoptaron Holanda y Alemania cuando abandonaron la boleta electrónica, además de ser el que utiliza la población carcelaria en Argentina y en consulados y embajadas.