Bullrich: "Vamos contra la fortuna de los sindicalistas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó ayer que el gobierno "no se metió contra el sindicalismo sino contra la fortuna de los sindicalistas", y le apuntó al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, al advertir que "se está autoacusando" con la "advertencia" que lanzó días atrás contra la Casa Rosada.

"Lo de Barrionuevo no sólo es inaceptable, sino es una clara amenaza. Nosotros como gobierno no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar ninguna amenaza de que si hacemos lo que tenemos que hacer vamos a salir antes del gobierno. Parece que esto fuera recurrente, porque también lo dijo (el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio) Zaffaroni", sostuvo la funcionaria nacional.

El líder de los gastronómico había manifestado que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa y no terminaron sus mandatos".

"Lo importante es que el sindicalismo sepa que la ley es igual para todos. Si alguien se enriqueció con un sindicato, una empresa pública, una obra pública o lo que sea, va a tener la misma vara. Que todos sepan que nosotros vinimos a cambiar las cosas y no que queden como estaban", aseguró la funcionaria. Luego recordó que "en muchas oportunidades esto se intentó y se frustró", ante lo cual advirtió que "esta vez va en serio, porque este gobierno va en la lucha contra las mafias adelante".

Por su parte, la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña dijo ayer que Hugo Moyano "ha dejado de ser un dirigente sindical para convertirse en un empresario", al tiempo que aclaró que las denuncias en contra el referente de Camioneros "no es una persecución a los sindicatos sino un tema de ilícitos".

"Moyano ha dejado de ser un dirigente sindical para convertirse en un empresario. Queremos que se investigue. Esto no es un tema personal no de persecución a los sindicatos. Es un tema de ilícitos, de un enriquecimiento indebido y de un aumento de los costos para todos los argentinos", sostuvo.

Además, anticipó que una vez concluida la feria judicial ampliará su denuncia de 2011 "vinculada al desvío de fondos de la obra social de Camioneros en beneficio de empresas vinculadas a la familia Moyano".

"Vamos a presentar nuevos elementos y ampliar la denuncia por lavado de dinero, porque evidentemente hay un giro de fondos, generando mayores costos, hacia estas empresas que determinaba un aumento sideral del patrimonio de Hugo Moyano y su familia", resaltó.