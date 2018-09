Bullrich apuntó al Kirchnerismo por los intentos de saqueos

Ante la aparición de diversos hechos vinculados con intentos de saqueo en distintos lugares del país, uno de los cuales tuvo una víctima fatal, un niño de 13 años en Chaco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que en muchos de estos casos se encontraron involucrados a "referentes del kirchnerismo".





"Cuando recibimos la información de los grupos que en cada uno de los lugares intenta tener una participación en los saqueos, siempre encontramos algún referente del kirchnerismo. Esperemos que estos hayan sido hechos aislados, y que el mismo kirchnerismo ordene a su gente", señaló Bullrich en #Novaresio910.





Por otro lado, consultada sobre si Elisa Carrió no fue poco prudente al afirmar que solamente la sacarían "muerta" de la Casa Rosada ("porque yo viva no salgo y Macri tampoco"), la ministra optó por interpretar los dichos de la diputada. "Lo que dice Elisa Carrió es que a nuestro gobierno no le va a pasar como a otros, que los sacaron por una hiperinflación o por saqueos. Lo que dice es que no va a permitir que nos saquen quienes tienen poder corporativo", afirmó.





"Somos muy conscientes de la situación por la que estamos pasando. Creemos importante que hoy no exista político o dirigente barrial que se ponga a agitar o generar una situación de crisis o de saqueos".





"Creemos que los saqueos planificados tienen que ver con un intento de generar un clima de incertidumbre y de participación de muchos grupos vulnerables que entran en esta situación con facilidad".





"Esto tiene el color político de grupos que permanentemente juegan a la desestabilización ligados al gobierno anterior: grupos que permanentemente están en la calle, en manifestaciones, buscando generar una situación institucional de caos".





"Creemos que el país necesita cambios y lo estamos trabajando con mucho esfuerzo".





"Desde que estamos en el Gobierno, todos los nudos gordianos que estamos resolviendo, los intereses, influyen muy fuerte en el presente, en el intento de que este Gobierno tenga estas trabas. Eso lo tenemos muy claro".





"Todos tenemos que ser prudentes con las cosas que decimos y ser conscientes de que en la Argentina no estamos haciendo cargo de lo que pasa".