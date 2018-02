Brutal: el relato de la mamá del nene de 3 años picaneado por delincuentes

"Me dijeron que viaje, que era un colectivo tranquilo y por eso fui con confianza", indicó en diálogo con la emisora pero lamentó el brutal episodio que sufrió.





LEER MÁS: Asaltaron un micro de tour de compras y picanearon a un nene de 3 años





"Estábamos comiendo justo con mi bebé cuando pasó el asalto. Recuerdo se cubrieron la cara y ahí atacaron a mi bebé", contó y añadió: "El muchacho estaba al lado mío y las chicas atrás".





"Me dijeron que si no daba la plata le iban a dar con la picana a mi bebé. No les quise dar nada y por eso lo agarraron", dijo.





Aclaró que su niño no fue el único alcanzado por la picana ya que "a varios le dieron en el rostro y rodilla".





"Él gritaba 'nena mala' a la delincuente y en ese momento pensé que estaba loca", confesó.



Leonor aseguró que su hijo sufre las secuelas del violento episodio ya que "se siente con miedo, a cada momento nombra a la nena mala".



Destacó, finalmente, el accionar de la Policía que logró su detención: "Fueron excelentes".





Fuente UNO Santa Fe