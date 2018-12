Boudou habló, tras su excarcelación

Boudou, tras su excarcelación: "Pude haber cometido errores, pero no delitos"





Tras pagar un millón de pesos de fianza y conseguir su excarcelación en la causa Ciccone, el ex vicepresidente Amado Boudou apuntó contra la "doble vara de la Justicia" y la "injerencia judicial" del Gobierno.





En una entrevista con Radio 10, Boudou sostuvo que "no ha habido un caso de injerencia judicial tan fuerte como el de este Gobierno, que remueve, pone, saca jueces" y reiteró que lo que busca es "ir tapando" lo que sucede en la Argentina en materia económica.





"Pude haber cometido errores, pero no delitos", se defendió el ex vicepresidente, quien además sostuvo que "en Argentina ya no hay más sistema de Justicia". En este sentido, cuestionó que "es evidente que hay una doble vara" porque "hay causas del gobierno de (Carlos) Menem que todavía no están resueltas."





También puntualizó que "el tema de perturbar la causa", por el cual fue detenido, "se inventó para abusar de las prisiones preventivas". "Esto se veía venir desde que el Presidente Mauricio Macri intentó poner jueces por decreto en la Corte Suprema de Justicia", advirtió.