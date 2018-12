Boudou cree que la única candidata fuerte de la oposición es Cristina Kirchner.

El ex vice presidente dio una entrevista al programa de radio Toma y daca, de AM 770, en la que habló sobre la muerte de Héctor Timerman, dijo que no cree que Macri pueda ser relecto y que la única candidata fuerte de la oposición es Cristina Kirchner.



Frases

"Tengo la alegría de haber trabajado junto a Héctor (Timerman), una persona extraordinaria. En el foro internacional, entre quedar bien él y sostener las convicciones que me convenían a la Argentina, nunca dudó". "La causa Ciccone se partió para perjudicarme a mí y proteger a otros". "Vemos lo que desembozadamente, sin ningún pudor, Cambiemos hizo con el Poder Judicial en estos tres años". "Han ido armando una olla a presión y cada vez es mayor. Subieron la tasa de interés, no pudieron frenar al dólar, los ingresos de la población se han destruido". "Hemos tenido el peor año de inversión no solo extranjera directa sino inversión en general. No hay un modelo, hay una mezcla de infantilismo de libro de texto de primer año de Economía con la voracidad por quedarse con algunas empresas". "Las tarifas son una variable estratégica de un país, no es lo que tiene que determinar la rentabilidad de un grupo empresario". "Para que el dólar tenga un techo de 40 han tenido que mantener tasas de interés que no existen en ningún lugar del mundo". "Este gobierno es una máquina de transferir recursos de los que menos tienen a los que más tienen". "Es muy triste el papel que está haciendo Argentina en el mundo". Yo no creo que Macri tenga chances de reelegir". "Está claro que la figura más importante de la oposición es Cristina. Pero la decisión es suya. No creo que igual sea un tema de nombres sino de la propuesta que se le hace a la población". "Lo más importante es la propuesta de Gobierno. Habrá que ver quién la encarna, que tenga la credibilidad que se necesita para aplicarla". "Comparando con el gobierno de Macri, a los argentinos en el kirchnerismo les fue muy bien".