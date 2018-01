Audio escalofriante: el calvario de Manuela, amenazada por su ex pareja

El audio es aterrador y muestra en primera persona la violencia de género a las que son sometidas miles de mujeres cada día. Este es el caso de Manuela, que retrató el sitio Rosario 3, quien acumula más de diez denuncias por episodios de violencia de género contra su ex pareja y padre de dos de sus cinco hijos.

En uno de los actos de violencia, el hombre la arrastró con el auto y terminó internada. Nada alcanzó para que la Justicia actúe. Ahora difundió, a través de El Tres, un audio estremecedor, en el que el hombre la amenaza con todo tipo de vejaciones.





El mensaje de voz que Manuela reprodujo para la nota con el medio rosarino promete "romper a cañazos, a palazos" el cuerpo de Manuela y hasta mutilaciones. "Te voy sacar los dientes a fierrazos. Destrozar la cara, cortar el cuello; pero no te voy a matar", advierte con frialdad y lanza una pregunta que define su peligrosidad latente: "¿Qué pasa si caigo ahora en tu casa?".





"Tengo un montón de denuncias. Me moví por todos lados", dijo y mencionó a julio desde 2016 cuando comenzaron sus presentaciones por la violencia de su ex, que reclama la tenencia de las dos bebés, algo que la Justicia no avaló.





Fuente: Rosario 3