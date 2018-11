Así justificó Michetti el "plantón" a Emmanuel Macrón

"Me llama la atención que hayan dicho que hubo llegada tarde. Yo estuve una hora y cuarto antes esperando en el auto. Los de protocolo son lo que te van guiando con el horario. Yo estaba todo el tiempo amagando con subir a la silla y me decían 'hay que esperar, hay que esperar', y en el momento que me dijeron 'ahora', resulta que Macron ya había salido".