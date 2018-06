Arrecifes: un médico se negó a atender a un bebé porque sus padres son una pareja gay

En Arrecifes, un médico del Hospital municipal se negó a tender al bebé de una pareja homosexual porque "no estaba la madre".





La insólita discriminación la sufrieron Silvio y Jorge, quienes el pasado martes acudieron a la guardia del Hospital local debido a una tos incesante de su pequeño hijo.





Tras una espera de 20 minutos, el médico comenzó a interrogar a los padres, observando que no se encontraba una figura materna y terminó por negarse a atender al bebé de solo siete meses.





"Nos preguntó qué éramos nosotros de Fausto (hijo) y que cómo no vino la mamá", dijo Silvio Ricci para Radio Verdad (FM 99.5 Pergamino). "Yo no te lo voy a atender", les respondió Efrín Briceño, el médico de guardia y se retiró del lugar.





Ante esta situación, los padres del niño estuvieron a punto de viajar a Pergamino, desesperados para que su hijo sea atendido, pero finalmente otro médico de guardia se dignó a recibirlos.





"No me molestó tanto el manoseo y la discriminación porque somos una pareja gay, sino que no haya atendido a mi hijo", relató Silvio.





Fuente: Infocielo