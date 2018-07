AMIA: Las causas y los expedientes abiertos por el atentado

A 24 años del atentado en sede de la Asociación Mutuales Israelitas Argentinas este es el resumen de los juicios y causas abiertas por el atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994 que dejó 86 muertos, incluido el suicida.

Embed A 24 años del atentado a la AMIA acompañamos a los familiares de las víctimas y ratificamos una vez más el compromiso de luchar contra el terrorismo y trabajar hasta alcanzar la verdad y que se haga justicia — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 de julio de 2018

AMIA 1: El Tribunal Oral Federal 3 llevó adelante un juicio entre 2001 y 2004 sobre la llamada conexión local. Carlos Telleldín y un grupo de cuatro policías encabezados por Juan José Ribelli terminaron absueltos. El juez de la causa Juan José Galeano fue apartado de la causa para ser investigado.





AMIA 2. Es la causa que está ahora en juicio oral. El Tribunal Oral Federal 2 comenzó el juicio en 2015 y está en etapa de alegatos. Se lo conoce como el juicio del encubrimiento. En el banquillo están Galeano, Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, el titular de la DAIA Rubén Beraja, Telleldín, los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia y el ex policía Jorge "Fino" Palacios, entre otros. Entre los acusadores, están los policías bonaerenses que se presentan como víctimas. La principal acusación es por el pago de 400 mil pesos-dólares de las arcas del Estado a Telleldín para que prestara una nueva declaración en la causa y la privación ilegal de algunos testigos a lo largo de la instrucción. A Menem y Palacios los acusan de "desviar" la llamada pista siria en el inicio del atentado. Se cree que podría terminar antes de fin de año.





AMIA 3. Es la denuncia que motorizó Alberto Nisman antes de morir por el encubrimiento a Irán contra la ex presidenta Cristina Fernández y el ex canciller Héctor Timerman entre otros. En diciembre pasado, Bonadio ordenó detener a CFK, Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el ex piquetero Luis D'Elia, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. El Tribunal Oral Federal 8 estará a cargo del debate. El juicio aún no tiene fecha pero ya le tomaron declaración indagatoria anticipada a Timerman, quien defendió el pacto y a CFK.





AMIA 4. Será el juicio oral que se realice sobre Carlos Telleldín, el reducidor de autos que ya fue juzgado en AMIA 1. En aquel juicio fue absuelto, pero la Corte Suprema ordenó validar la investigación en su contra desde que comenzó el caso hasta que la causa se orientó había policías bonaerenses. El juicio está fijado para el año próximo.





AMIA principal. Es la investigación que sigue en manos de la UFI-AMIA y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Se centra en la búsqueda de los responsables que aún no han sido hallados. El motor principal es poder interrogar a los iraníes prófugos.





AMIA residual. También sigue abierta una investigación sobre los que no fueron alcanzados en el juicio AMIA 2. Ahí está en la mira el ex ministro del Interior Carlos Corach.





Alberto Nisman, el fiscal de la UFI AMIA

Si la muerte de Nisman, como dijo la Cámara Federal, estuvo vinculada a su trabajo como fiscal al frente de la causa, no puede dejar de mencionarse en este punteo. Muerto en enero de 2015, después de haber denunciado el Memorándum con Irán (AMIA 3), la justicia analiza quiénes lo mataron. Por ahora fue procesado como partícipe necesario el técnico informático Diego Lagomarsino, junto a cuatro custodios a los que se acusa de encubrimiento e incumplimiento de sus funciones.





Fuente A24