Amadeo pidió "disculpas" por haber justificado el ataque policial contra Mayra Mendoza

Días atrás, consultado en un programa de televisión sobre el proceder policial que tuvo como víctima a la diputada camporista, Amadeo contestó: "Me parece perfecto. ¿Sabés por qué? Mayra Mendoza es una ciudadana que, igual que yo, es diputada porque la votó la gente. Eso no significa que pueda violar la ley".

Una fotografía había retratado el momento exacto en que la diputada recibía gas pimienta en su rostro por parte de un uniformado, lo que generó el repudio de distintos sectores políticos.

Al comienzo de la sesión especial de este jueves, y luego de que el diputado del FPV Horacio Pietragalla le pidiera que rectificara sus expresiones, Amadeo se disculpó de una manera particular, parafraseando una cita de Mahatma Gandhi.

"Hay una frase que ha marcado mi vida. Es una frase de Gandhi que dice que lo que se logra con violencia sólo se sostiene con violencia. Porque yo no quiero que haya mas violencia en la Argentina, porque no quiero ser contradictorio con mis creencias y porque no quiero contribuir a esa violencia, me retracto y pido disculpas", manifestó.

Minutos antes, al plantear una cuestión de privilegio, Pietragalla había lamentado que Amadeo se haya solidarizado por las agresiones contra Martín Lousteau, y que no haya tenido el mismo comportamiento en el caso de Mendoza.

"Pido que se rectifique, que diga que se equivocó, y que diga que no está de acuerdo con que se reprima a un diputado nacional.

Eran cinco efectivos policiales contra una compañera que no pesa más de 50 kilos, que tenía credencial en la mano, y le tiraron gas pimienta en la cara", denunció.

