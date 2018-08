Allanaron el primer y el cuarto piso del edificio donde vive la expresidenta Cristina Kirchner

Efectivos de la Policía Federal realizaban anoche allanamientos en departamentos del edificio en el que vive la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, y su defensa denunció una maniobra de "amedrentamiento". El operativo se produjo tras la presentación de la senadora en los Tribunales de Co modoro Py por la causa de los cuadernos de las coimas y mientras sigue pendiente en el Senado la autorización para que el juez federal Claudio Bonadio allane las propiedades de la exmandataria. Durante la tarde de ayer una docena de efectivos de la Federal ingresaron en el edificio de la calle Juncal para allanar departamentos del primer y cuarto piso pero no el de la exjefa de Estado, aunque aún se desconocían los motivos y el Juzgado interviniente.

El abogado de la legisladora de Unión Ciudadana, Gregorio Dalbón, llegó al lugar tras enterarse de los operativos a través de los medios y, entendiendo en un principio que el allanamiento estaba dirigido al domicilio de su clienta, adelantó que iba a realizar una denuncia en la comisaría porque se trataba de un acto "ilegal" siendo ella senadora nacional. "Se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no pertenecen a Cristina", precisó poco después el letrado ante la prensa y luego de contactarse con el jefe del operativo.

Además, el letrado consideró que el operativo "es violencia pura" y que "quieren amedrentar" a la exmandataria nacional para "tapar realmente lo que está pasando en el país".

"Como los servicios la investigan en el Instituto Patria, quizás también la investiguen acá. Yo voy a tomar fotos de todos los autos", cuestionó. Y agregó: "Esto ya no es arbitrariedad, sino que es ilegal. Ningún domicilio de la senadora Cristina Kirchner puede ser allanado sin permiso del Congreso de la Nación".

"Venir después de la indagatoria a allanar departamentos que no le pertenecen (a Cristina) es algo que ocurría en otras épocas, no ahora", se quejó Dalbón en la puerta del edificio del barrio porteño de Recoleta, e insistió: "Esto es un abuso de autoridad. No podemos dejar que el Poder Judicial se lleve por delante la democracia. Eso no se hace en un Estado de Derecho".





Libertad de acción

El pedido del juez Claudio Bonadio para allanar tres domicilios de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner divide al peronismo. El senador nacional, Miguel Pichetto, dio "libertad de acción" en el bloque Justicialista para votar en la sesión de mañana el oficio, que corresponde a la causa por los "cuadernos de las coimas".

"Ha habido un debate en nuestro bloque y hay libertad de acción de cara a la sesión del miércoles", informó Pichetto en declaraciones a la prensa acreditada en la Cámara alta.

A título personal, el rionegrino ratificó su posición en el sentido de que "el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación". Pichetto también se refirió a la posibilidad de que Bonadio pida nuevamente el desafuero de Cristina: "Para que nadie se sorprenda ni haga especulaciones, ratifico que, como es sabido, el bloque que presido sostiene el principio de que no se puede desaforar al senador en una etapa en la que no hay sentencia". Las diferencias dentro del bloque Justicialista en torno a los allanamientos ya habían quedado expuestas la semana pasada, cuando se firmó dictamen favorable en Asuntos Constitucionales: solo suscribieron el presidente del cuerpo, Dalmacio Mera, y Rodolfo Urtubey.









Claudio Uberti se entregó en Comodoro Py









El extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti se entregó ayer a la Justicia, en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública. El exfuncionario kirchnerista se entregó por la tarde en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002. Uberti está imputado como partícipe necesario de los hechos que se relatan en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, antiguo número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación nacional. El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, había pedido su detención el viernes pasado, luego de tomarle indagatoria al empresario Carlos Wagner. En su declaración como arre pentido, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción le relató al magistrado el sistema por el cual los exfuncionarios cobraban coimas a cambio de entregarles a las empresas licitaciones para obras públicas. A partir de ese testimonio, Bonadio solicitó las capturas del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y de Raúl Vertúa (empresario de la construcción), como también las de José María Olazagasti (exsecretario de De Vido) y Uberti, el único que continuaba prófugo de ellos. En el marco de la causa continúa siendo buscado Oscar Thomas, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno kirchnerista.

¿Nuevo arrepentido? Juan Chediack, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción –que llegó al cargo después de Carlos Wagner– se convertiría en un nuevo arrepentido. El empresario se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli para avalar la declaración de Wagner sobre el pago de coimas. Ahora se debe homologar el acuerdo entre Chediack y Stornelli para que pueda ser un "arrepentido".









CFK habló de una operación judicial en su contra