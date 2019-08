Pasadas las 8 de la mañana, poco después del inicio de las PASO, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, salió del edificio donde vive en Puerto Madero junto a su perro Dylan. Al regresar lo abordó la prensa: "Marcos Peña dijo hace minutos que la economía el lunes no va a ser indiferente, ¿piensa lo mismo?", le preguntó un periodista sobre las declaraciones del Jefe de Gabinete en el clásico desayuno en el Café Tortoni junto a otros dirigentes del Gobierno.

"Hace meses que no es indiferente la economía. Pobre Marcos Peña no se enteró", le respondió Fernández. "Marcos Peña está hablando porque está nervioso, yo estoy en veda", finalizó.

"No tengo ningún motivo para estar intranquilo. Estoy muy contento por todo lo hecho y lo que viene. Lo vamos a hacer bien", aseguró. "Hicimos todo lo que teníamos que hacer, tuvimos un extraordinario nivel de respuesta y ahora nos queda esperar el veredicto de la gente".

Luego, consultado sobre si creía que había habido una campaña sucia respondió que "quisiera una campaña más limpia" y volvió a arremeter contra el actual jefe de gabinete.

"Espero que cuando empiece la primera vuelta a Peña y a Durán Barba no se les ocurra seguir diciendo que tengo cáncer de pulmón, que Axel (Kicillof) robaba plata de YPF con un sueldo que no le correspondía, que digan que no enseño en la facultad. Espero que esas cosas no se digan más y hablan muy mal de quienes lo hacen", señaló.

También aseguró que está en permanente contacto con su compañera de fórmula, a pesar de que la ex presidenta pasará el domingo en Santa Cruz, donde debe votar.

"No hace falta que Cristina esté cerca, siempre está a mi lado. En 2003 me pasó lo mismo con Néstor. Él votaba en el sur y yo en Buenos Aires. Yo no era candidato pero era su jefe de campaña, es como un revival, un deja vú", dijo.

Lo que dijo Peña

El habitual desayuno que los dirigentes del oficialismo celebran en el Café Tortoni en la previa de cada elección tuvo hoy tuvo una nueva edición, que esta vez contó con Marcos Peña entre los oradores.

penia.jpg Twitter

El jefe de Gabinete, acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, resaltó que "no es indistinto para la economía lo que va a pasar" en las PASO. "Lo que ocurre en los mercados sin duda tiene mucho que ver con la expectativa respecto a la elección. A la noche podremos hacer análisis más detallados sobre lo que va a pasar".

Peña expresó que vive esta jornada con alegría y tranquilidad, e invitó a que la gente se acerque a sufragar: "Es un día maravilloso, esperamos que no haya ninguna excusa para que todos los argentinos vayan a votar".

En ese contexto, el funcionario macrista habló de sus expectativas para estos comicios: "Esperamos el resultado con expectativas y tranquilidad. Trabajamos mucho y mañana habrá que seguir haciéndolo, pero tendremos una idea más clara de lo que quieren los argentinos".

En diálogo con A24, Peña no quiso profundizar en su análisis para no violar la veda, pero hizo un breve balance de la gestión del gobierno nacional: "Gobernar es una tarea muy compleja, pero tenemos mucha tranquilidad porque uno pone la intencionalidad en primer lugar. Siempre estamos con humildad viendo qué podemos mejorar".

"Uno nunca puede relajarse ni pensar que está todo bien, más en este país que siempre tiene enormes dificultades", apuntó el jefe de Gabinete, que no quiso ponerle puntaje a la administración macrista: "La evaluación final la haría al final del mandato".

Además, Peña desestimó la polémica que se generó con Smartmatic, la empresa encargada de la transmisión de los datos para el escrutinio provisorio: "Van a ser las elecciones más transparentes de la historia".