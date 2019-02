Aixa, la entrerriana que logró ser reina de la vendimia

Aixa Adriana Caruso (21) es la reina de la Vendimia de Rivadavia. Tiene la particularidad de ser la sucesora de Julieta Lagos, la actual Reina Nacional. No es un reinado simple para ella. Carga con el peso de los antecedentes. Pero ella se toma el desafío distendida, con buen humor. Hoy piensa en su terruño, Rivadavia, claro.

El fotógrafo contó que "Rivadavia tiene una de las plazas más bonitas" y dijo que Aixa "tiene una elegancia tremenda. No es el estereotipo de la reina de la Vendimia, pero es muy impresionante porque, cuando está frente a una cámara, se transforma"

Agregó que "me sorprendió la capacidad que tiene para posar. Tiene un talento natural enorme. Creí que tenía experiencia como modelo, pero no, estudia algo que no tiene nada que ver (está en el tercer año de la carrera de Farmacia) y, aún así, parecía una profesional".