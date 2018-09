Adolescentes denunciaron a compañeros que compartían fotos privadas de ellas

En enero de 2017 un alumno de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral creó un grupo en Google Drive –un espacio digital para almacenar información que se puede compartir– titulado "Tarea". Allí, comenzó a depositar fotos de sus compañeras de aula sin que ellas lo supieran y las compartió con otros adolescentes de distintas escuelas de la región que además de mirar, hicieron su aporte al sumar imágenes.

Este fin de semana un grupo de estudiantes de la misma institución lo descubrieron y lo denunciaron a las autoridades, que reunieron a las mujeres de todos los cursos para que puedan expresarse y analizar el caso. Los directivos presentaron los sucesos de manera formal a Asuntos Jurídicos de la UNL para que sean tratados institucionalmente.

Algunas de las estudiantes afectadas –cuyas identidades serán reservadas por ser menores de edad– describieron a UNO Santa Fe que en la carpeta había imágenes que dejaba en evidencia que les habían estado sacando fotos sin que ellas se dieran cuenta dentro de las instituciones, como así también había material de redes sociales que ellas tenían configuradas como privadas, entre otro tipo de fotos donde se vulneró su consentimiento con el fin de sexualizarlas.





También detectaron que había imágenes de chicas de distintas escuelas secundarias de la ciudad y aún no determinaron la totalidad de quienes participaron o tuvieron acceso a ese material.





Al conocer la situación en la que involuntariamente se vieron involucradas escracharon al creador del Drive a través de sus redes sociales y luego supieron que el chico borró la carpeta que había sido socializada durante casi dos años.





Por otra parte, las alumnas de la Escuela Secundaria de la UNL dialogaron con los directivos, que actuaron rápidamente. En otras instituciones educativas –también relacionadas a la UNL– hicieron notas para que las autoridades tomen conocimiento y esperan obtener una respuesta este martes.





"No soy tu objeto de consumo"

La Escuela Secundaria de la UNL amaneció con cientos de carteles pegados por las estudiantes para denunciar los hechos: "Están en 2018, las cosas cambian, las mujeres se rebelan y lo que hicieron no es normal", "Mi cuerpo vestido o desnudo no te habilta a nada que yo no desee", "No nos paran más", "No soy tu objeto de consumo" y "Sororidad", son algunas de las cientos de palabras colgadas por las denunciantes que se pueden leer en los pasillos.





"Estuvimos hablando con alumnas, alumnos y los chicos implicados sobre lo grave del tema. Fue abordado rápidamente, ya está en cuestiones de Asuntos Jurídicos de la UNL porque lo reconocemos como sumamente grave, y estamos entregando los informes que nos solicitan con las pruebas que tenemos para que se tomen las medidas o sanciones correspondientes a quien haya llevado adelante este mal accionar de una temática que nosotros en esta escuela la trabajamos mucho, pero que evidentemente algunos se nos ha caído del saco roto", reconoció a UNO Santa Fe la directora de la institución, Nora Ojea.





Asimismo agregó: "Estaremos siempre acompañando a las chicas y a los chicos de nuestra institución porque no es la Escuela Secundaria, sino que es una persona, un alumno. La gravedad del caso es que es un compañero que no se haya acordado todo lo que enseñamos a través del secundario con los talleres del respeto a la mujer, contra la cosificación, y de la mirada no sexista".





"Nosotros trabajamos mucho además con un proyecto de extensión sobre las cuestiones legales que tienen que ver con la imagen y esto evidentemente no lo aprendieron. Más allá de todo eso, lo que nos interesa es contener a nuestras alumnas y a otras chicas que no conocemos aunque no sean nuestras. Estamos en contacto con la Secretaría de Planeamiento y el rector está al tanto de todo".





Educación Sexual Integral

El daño producido por estas actitudes fue rápidamente verbalizado por estas jóvenes que reconocieron de inmediato que algo estaba mal con las acciones de sus compañeros: "Es la personificación del patriarcado", describió con nitidez a UNO, una de las adolescentes afectadas al hablar de la situación. Además relató que fue otro de los compañeros de esa misma escuela quien les acercó el contenido de la carpeta después de haber accedido al link que le habían compartido.





"Primero hablamos con todas las chicas para escucharlas, saber cómo se sentían y qué estaba pasando. Pero el resto de los varones que no son los involucrados han demostrado una claridad de pensamiento, un alto grado de compañerismo y solidaridad al repudiar todas las acciones y en ese sentido me reconforta porque podemos decir que no estamos solas las mujeres. Estamos aprendiendo, las estamos defendiendo y tomaremos las medidas correspondientes", indicó Ojea.





Sobre el inmediato diálogo que entablaron las estudiantes con las autoridades, Ojea apuntó: "A veces es difícil la llegada. Somos una escuela chica, en construcción, de la cual ellos son partícipes de esa construcción. Como pasan tantas horas, esto es parte de su casa. Es la primera vez que ocurre algo así, pero lo que tenemos como habitual es dialogar, comunicarnos, tratar de tener una respuesta pensada, en conjunto, no responder con la misma violencia".





"En este caso –expresó– tenemos que ser ejemplificadores, reconociendo esta valentía que tuvieron nuestras alumnas de empoderarse en esta situación, de hacerse fuertes en grupo. Pero también del resto de los compañeros que las acompañaron para defenderlas como mujeres. En ese sentido, creo que las chicas respondieron así por la formación que les estamos dando. Por eso pueden defenderse de estos casos de extrema violencia. Estoy muy orgullosa de ellas y ellos, de como están pensando este tema".





"La Educación Sexual Integral para nosotros es un contenido transversal ya desde el diseño. Desde ese punto de vista también tenemos abordaje temático en los distintos años, con distintos niveles de profundidad de acuerdo a la edad de los alumnos. Creo que con esta formación que les dimos, con la construcción de un pensamiento crítico y de no dejarse llevar por las masas, sino que realmente pensemos, actuemos con responsabilidad, revaloricemos las acciones buenas", dijo.





"Creo que por todo eso –continuó–, surge de cómo se empoderaron las chicas al decir «con nosotras no», «no queremos estar así, ni que nos vean de esa manera», «han invadido nuestra privacidad, nos sentimos violentadas», todo eso que nos dijeron, que tienen razón y que les hemos dado las herramientas para poder hacerlo. Me hubiera encantado que no las tengan que usar jamás, pero bueno, en cierta manera ese conocimiento las posiciona distinto frente a este problema que es repudiable totalmente".





Por su parte, las estudiantes adelantaron que tenían intenciones de presentarse ante la Justicia para que el caso sea investigado. Además, alumnas de la Escuela Industrial Superior harán una asamblea este martes al mediodía para discutir el tema.