Acoso del profe de catequesis: "Me buscaba en los recreos y lo tuve que bloquear en las redes"

Las denuncias de los padres de una alumna de tercer año por el acoso del profesor de catequesis, conmocionaron a la comunidad educativa del colegio La Salle de Rosario. Varias alumnas del secundario accedieron a hablar con La Capital, pidiendo que no se mencionen sus nombres, y aseguraron que fueron varias las alumnas que sufrieron "situaciones de acoso" de parte del profesor de catequesis.





"Las que se animaron a hablar no son las únicas, hay muchas chicas que no quieren hablar y sufrieron acoso", aseguró y relató que tuvo que bloquear al docente en las redes sociales.





"Me venía a buscar en los recreos para hablar, porque yo no le seguía la conversación. Me decía que borrara todos los mensajes, que no hablara de él, que le oculte todo a todos", recordó.





De acuerdo al relato de la menor, varias veces el docente le propuso ir a buscarla a su casa y llevarla "a tomar algo".





La alumna recordó que el profesor le comentaba las historias que subía a la red social Instagram. "Como a las tres de la mañana me escribía y me preguntaba qué hacía". La situación se extendió, dijo, "hasta que gracias a una profe y a mis padres pude contar todo".





Fueron ellos, apuntó, "los que consideraron que todo esto no era normal, que él no podía hacer esto. Podemos hablar porque nos sentimos acompañadas", admitió.