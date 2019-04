Abuchearon a Avelluto y le dieron la espalda: "No hay que dejarse amedrentar", dijo

Avelluto prácticamente no pudo hablar. La presidenta de la fundación el Libro, Teresa Carbano, pidió al micrófono: "Respetemos a los funcionarios que son nuestros invitados y por eso tienen derecho al uso de la palabra. Si valoramos la libertad de expresión permitamos que todo el que va a hablar aquí pueda hacerlo", sostuvo para evitar mayores problemas.

El secretario del Gobierno de Mauricio Macri, que fuera ministro hasta la disolución de la cartera, dijo que "se terminó para siempre el uso de la cultura como herramienta política" y se refirió al "momento duro que estamos viviendo al sector editorial".

Tras los incidentes, en diálogo con la prensa Avelluto dijo: "No hay que dejarse amedrentar. Un poco duele, nos llevó mucho tiempo conseguir una democracia, aprende a convivir. Una sociedad se conforma de gente que piensa distinto, pero tenemos que convivir, y esa convivencia requiere del respeto recíproco. Cuando se trata de impedir que el otro hable se abre una puerta muy peligrosa. No podemos permitir que se naturalice no dejar hablar a la gente. Es dar muchos pasos atrás en la democracia".