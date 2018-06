Aborto legal: Solanas está a favor de las "dos vidas" y votará en contra del proyecto

Por estas horas se van conociendo las posiciones de parte de los diputados nacionales que el miércoles formarán parte de una sesión histórica en el Congreso de la Nación y deberán tomar posición con relación al proyecto que busca de despenalizar el aborto en la Argentina.





La gran mayoría de los legisladores entrerrianos que representan a la provincia en la cámara baja ya tomaron posición al respecto, y lo llamativo en este caso es que el tema los divide. No hay posicionamiento en bloques, como suele suceder en el restado de los debates. Aborto legal, ¿si o no?, es es un tema muy sensible que ha originado que algunos diputados decidan por estas horas como votarán.





El paranaense Julio Solanas, del Frente Para la Victoria, le anticipó a este sitio como este miércoles: "Estoy a favor de las dos vidas. Hay que proteger a ambas vidas. Es lo que me dicta mi conciencia y mi corazón. Es mi posición humilde y respetando a todos los sectores", indicó el legislador.





"Quiero contarles a los entrerrianos que he tomado mucha responsabilidad este tema. Soy parte de la comisión de legislación general y participé de en la mayoría de las sesiones que eran de casi 7 horas cada una, donde pude escuchar a todas los ponencias", argumentó Solanas.





"Me pareció fantástico el amplio debate que se ha dado en este tema. Ahora, entiendo a la hora de hacer las consideraciones pertinentes y fundamentando mi voto, que estoy a favor del resguardo de las dos vidas. Acá hay una realidad científica, esto no es ideológico ni religioso", explicó el diputado.





"No creo en la madre independiente. Hay otro vida en su vientre y eso debe defender. Creo que el estado debe trabajar en un gran programa de educación sexual, que ya existe, pero que no se aplica bien. Se deben crear centros obstétricos de emergencia y debe haber apoyo económico para esas mujeres embarazadas de bajos recursos".





"Obviamente que no me gusta que ninguna mujer vaya detenida, pero repito, hay que defender las dos vidas", finalizó Solanas, que de esta forma engrosará la lista de diputados que darán el "NO" al proyecto de aborto legal en nuestro país.