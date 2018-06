Se inició el histórico debate por el aborto legal, seguro y gratuito.





Nota de Anticipo

A horas de una histórica sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se tratará el proyecto de despenalización del aborto, ayer se rubricó el dictamen de mayoría con 64 firmas a favor, mientras que la iniciativa de rechazo logró 57. En las inmediaciones del Congreso, así como en las plazas de las principales capitales del país, se vivirá una jornada especial con diferentes actividades para esperar el resultado de la votación, que se supone será reñida y que se extenderá por más de 20 horas.





La Campaña por el Derecho al Aborto Legal , Seguro y Gratuito de Entre Ríos hará hoy una vigilia en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, entre las 16 y las 20, donde están previstas diferentes intervenciones artísticas. Además se instalará un equipo de sonido para seguir las alternativas del debate en el Parlamento. Teniendo en cuenta la importancia de una problemática que interpela a toda la sociedad, el colectivo invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la actividad.





Atento a que se pronostica una jornada con bajas temperaturas, los organizadores decidieron trasladarse después de las 20 a un espacio dedicado a la difusión de la actividad artística de la ciudad, en la intersección de Colón y San Martín, donde se podrá seguir la transmisión en vivo de la sesión a través de una pantalla gigante. En ese lugar se compartirá el denominado "guiso verde" entre todos los presentes para seguir el debate en Diputados hasta que haya una definición en el recinto.









"Será un día histórico"

La exlegisladora provincial y activista a favor de la despenalización del aborto, Lucy Grimalt, consideró que haber llegado a esta instancia es de suma importancia. "Será un día histórico. Después de haber salido el dictamen de legalización por mayoría explicó que es una señal que alienta "buenas perspectivas".

"Los números de los votos a favor del proyecto del aborto legal van subiendo. Pero tenemos buenas expectativas. Estamos llamando todo el tiempo a los legisladores, siempre tratando de transmitirles nuestra postura. Desde la comisión de articulación nacional, con nuestra representante María Elena Alé, se estuvo llamando a todos los diputados indecisos. Estamos siendo muy orgánicas y organizadas en todo el país", expresó la militante feminista.

Por otro lado sostuvo: "El espíritu de la legislación apunta a conseguir mayor justicia social, el derecho a decidir y decimos que si votan en contra de la norma los abortos van a seguir ocurriendo y se van a practicar en condiciones inseguras".





Ayuno y oración

Las Red de Familias Entrerrianas y el Foro de Familias, dos entidades que manifestaron públicamente su rechazo a la legalización del aborto, convocaron a sumarse a una jornada de ayuno y de oración, a la espera de un momento trascendental en materia legislativa.

La actividades de concientización comenzaron hace 40 días, acompañando diariamente el rezo del rosario en el hospital materno infantil San Roque. Por otro lado se propone una jornada de ayuno,en un sentido penitencial. "Es un acto para fortalecernos nosotros, porque detrás de todo esto hay mentira, mucho engaño; hay que estar muy fuertes, porque se llegó al punto de negar cuestiones científicas", señaló Mariela Bruno, integrante de la Red de Familias Entrerrianas.

Bruno precisó que no se realizarán manifestaciones públicas porque no se cuenta con el tiempo material para llevarlo a cabo, y recordó el valor que tuvo la marcha a favor de la vida que el domingo congregó a miles de personas en la Costanera de Paraná.

Al ser consultada por las expectativas que tiene respecto del tratamiento en el recinto y la falta de definición de los diputados que aún no resolvieron cómo votarán, la mujer cargó contra el diputado Atilio Benedetti (Cambiemos) por faltar a la palabra comprometida. "Nos dolió mucho la traición del diputado Benedetti. Este tipo de cosas, más allá de que sea una cuestión numérica, es la traición a una idea y es muy grave. No nos representa, porque no sabemos qué presión habrá tenido. Él fue una de las personas que nos manifestó que no estaba a favor del aborto", reflexionó.





A favor y en contra

El diputado Atilio Benedetti, uno de los que todavía se mantenían indecisos, finalmente ayer dio a conocer públicamente su postura. El legislador entrerriano de Cambiemos adelantó que votará a favor del proyecto de despenalización a pesar de no estar a favor del hecho en sí. "Nunca estuve a favor del aborto, pero es una realidad social que no podemos seguir escondiendo bajo la alfombra", adelantó Atilio Benedetti a Página Política. Al respecto el diputado nacional señaló: "Los abortos clandestinos han provocado muchas muertes y mucho daño en nuestra sociedad". Y más allá de reconocer que hay una "guerra de cifras", recordó que "lo cierto es que hay registros de unas 50.000 internaciones por año de mujeres que ingresan por abortos inseguros".

Por su parte, Marcelo Monfort, se pronunció por el rechazo a la despenalización del aborto. En su muro de Facebook fundamentó su posición: "A horas de la sesión, quiero decirles por qué voy a votar en contra de la despenalización del aborto".

"Pero considero que es inevitable que en el centro de esta discusión esté en juego la noción de vida. Nuestro sistema legal establece claramente que el derecho a la vida es el primer derecho sobre el cual se van a erigir todas las libertades posteriores", argumentó desde la red social.





Despenalización tuvo dictamen de mayoría