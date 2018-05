A días de su regreso a la televisión, allanaron la casa de Víctor Hugo Morales

El departamento de Víctor Hugo Morales fue allanado por la Justicia. El mismo periodista informó del procedimiento mientras estaba al aire y responsabilizó al Grupo Clarín.

"Les pido disculpas, todo lo que tenía para decir y el programa. Voy a seguir por teléfono un poco, tengo que ir para mi casa porque otra vez, claro cuatro días en C5N algo así tenía que pasar, la gente de Magnetto está con otro allanamiento en mi casa por el tema de los cuadros y demás", comentó Morales en su programa de radio.

Víctor Hugo regresó al programa El Diario, que conducen los periodistas Iván Schargrodsky y Luciana Rubinska por C5N, canal de donde había sido echado en noviembre del año pasado. Esta semana el uruguayo volvió a la señal para realizar una columna en ese ciclo.





"No sé si es que quieren ver que todavía los tenemos, porque ellos desconfían de todo porque son el diablo, y el diablo hace diabluras de ese tipo, o si ya se los quieren llevar y me tengo que ir a despedir de mis queridos cuadros", agregó. "Me voy para acompañar a mi mujer. Sigo por teléfono. Todo el desorden que le tengo que meter a este tramo de mi vida(...). No voy a mencionar nada más porque es muy frustrante", lamentó el periodista.