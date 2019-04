A 16 años de la peor inundación de Santa Fe

El caudal de agua enfurecido ingresó por calle Gorostiaga al casco urbano santafesino. Aunque el gobernador de ese momento dijo por los medios "a mi nadie me avisó", no resultó creíble.

Hoy se cumplen 16 años de la peor tragedia hídrica que viviera la ciudad de Santa Fe. Un desborde del río Salado ingresó de manera aluvional por una zona que aún no se había cerrado en la defensa oeste. Inundó 43 barrios, más de 1.200 manzanas, anegó cientos de miles de hogares y cegó la vida de 23 personas de modo instantáneo. Con los años, se producirían muchas muertes de afectados que los especialistas han asociado al estrés postraumático de quienes lo perdieron todo. Esa nómina se agrandó hasta más de 150 con los secuelados.

Actualmente, la inundación de 2003 todavía no encontró justicia, pero la causa si tiene dos condenados: Edgardo Wilfredo Berli, ex Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, y Ricardo Angel Fratti, ex Director Provincial de Obras Hidráulicas. Ambos recibieron la pena el 1 de febrero de este año de tres años de ejecución condicional por el delito de Estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.