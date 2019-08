Zilli habló de su vuelta a Echagüe

Alejandro Zilli volverá al estadio Luis Butta, donde nació basquetbolísticamente y dio sus primeros pasos en el profesionalismo. El pivote de San Justo es casi un paranaense, porque a pesar de haber jugado en varios equipos, su familia está radicada en la capital y en el receso siempre está en el pago.

A los 37 años se lo nota feliz, porque aún está vigente por los números de la temporada pasada en Unión que lo avalan (29,9 minutos, 11,4 puntos, 63,4% en dobles, 7,2 rebotes, 2,9 asistencias, 19,6 de valoración) quiere llevar al Negro a ser protagonista. El exjugador de Sionista, Libertad de Sunchales, Estudiantes, Hispano e Instituto en la Liga A, confesó que está “ansioso” por volver a jugar en el club entrerriano. Habló del armado del equipo que ya cuenta con Bruno Oprandi, Agustín Carnovale, Xavier Parker e Básquet Ignacio Fernández; se refirió a la importancia de tener una localía fuerte y una defensa sólida.

—¿Por qué decidiste volver a Echagüe?

—Porque me parece que era el lugar justo para ir terminando la carrera. Quería estar cerca de mi familia, darle prioridad a otras cuestiones, sentirme cómodo y estar bien, y me parece que Paraná es la ciudad que mejor me sienta.

—¿Qué significa volver a jugar en Echagüe?

—Un montón de sensaciones, porque es el club que me abrió las puertas al profesionalismo, que me recibió en Paraná. Tengo un montón de sensaciones, esperemos y ojalá que lo deportivo acompañe porque sé que es una apuesta importante. Cuando nos tocó estar nos fue bien y la vara quedó muy alta y la gente en la calle está ilusionada. A mí me significa mucho en lo personal porque Echagüe me marcó el camino para saber lo que es el básquet profesional y para entenderlo. Y pude lograr una carrera y un estilo de vida gracias a esto.

—¿Qué te dice la gente de la ambiente del básquet en la calle?

—Está contenta. Entiendo también que después va a ir de la mano de lo deportivo. Pero la gente que me conoce sabe que le voy a poner el pecho a la situación; por ahí Echagüe en los últimos años en lo deportivo no venía encontrando lo que buscaba y ojalá este año sea un buen año, entendiendo que es una competencia muy dura y es una zona extremadamente difícil.

—¿Y tu familia?

—Contenta, porque me van a tener en Paraná y me van a ver todos los días y siempre fue la idea. A mi señora la conocí jugando en Echagüe y es volver a ese ritual de ir a la cancha en tu ciudad.

—¿Es fundamental la localía?

—Hay que afianzar la localía y hacer que la gente del ambiente del básquet de Paraná vuelva a la cancha. La gente está ilusionada con que Echagüe vuelva a los primeros planos de la competencia para estar en el lote de lo que aspiren a algo, y ojalá se dé.

—¿Te gusta el equipo?

—Sí, me parece un equipo importante, lindo y parejo para la categoría. En esta zona hay equipos durísimos como San Isidro, Parque, y no sabemos cómo se van a armar Salta e Hindú; Oberá mismo ha llevado a los chicos de San Isidro. Son equipos súper importantes y nosotros tenemos que estar en ese pelotón de cinco o seis equipos con aspiraciones de tener una localía en playoff y luego, desde lo deportivo, intentar lograr algo. Creo que es una zona muy desgastante, lo viví la temporada pasada con Unión. Los equipos que no tuvieron tantos problemas físicos fueron los que llegaron o jugaron las semifinales. Entonces creo que tenemos que hacer una buena base desde ese lugar, que sea parejo para llegar bien a los playoff.

—¿Cómo ves la llegada de jugadores con mucha experiencia como Oprandi y Carnovale?

—Todo suma si después encontramos la química en el equipo. Lo primordial es pensar en una defensa sólida y una localía fuerte. A mi entender creo que es lo que falló en Echagüe en las últimas temporadas. Echagüe era un equipo en el cual se llegaba a Paraná a buscar ganar, y no como en San Isidro, donde vos tenías muchas chances de perder. Hay que buscar eso, esa cabeza que diga ‘en Paraná nadie gana, en Paraná es imposible o rara vez se lo va a ver perder a Echagüe’. Con esa base y haciendo las cosas bien te posicionás en los lugares de privilegio. Los nombres ayudan si después tenés la mentalidad y la cabeza firme para implementar todo lo otro.

—¿Te imaginas ese primer partido en el Butta?

—Cuando me tocó enfrentarlo siempre me generó algo, gente amiga en la tribuna. Lo espero con ansiedad porque tengo muchas ganas de tener un buen año. Estoy un poco nervioso y ansioso por jugar en el Butta.