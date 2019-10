Zilli: "En Paraná tenemos que ganar como sea"

El mejor debut y regreso. A Echagüe le cerró todo en el comienzo de una nueva temporada en la Liga Argentina. El jueves derrotó como visitante a Central de Ceres por en lo que significó además el regreso de Alejandro Zilli.

El pivote y capitán que nació como profesional en calle 25 de Mayo jugó un gran segundo tiempo y terminó con 15 puntos (6/9 en tiros de campo; 4 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos). Una noche soñada para el Sanjustino de 37 años quien contó que está “feliz” por el regreso y ansioso por el debut en el estadio Luis Butta el lunes. Porque los dirigidos por Oscar Bonell harán su presentación desde las 21.30 ante el mismo rival por la Zona Noreste.

“La verdad es que nos preparamos mentalmente para ganar. En este mes, mes y medio que estuvimos entrenando hablamos de crear una fortaleza mental, ganar en casa y salir a ganar juegos de visitante. Obviamente nos podía jugar en contra la ansiedad del debut en cancha ajena, pero la cabeza siempre estuvo a disposición para ganar el partido y se ganó que es lo importante”, dijo el jugador nacido en San Justo, Santa Fe.

Con respecto al partido, el capitán, declaró que la clave del éxito estuvo en el segundo tiempo en el cuál su equipo se impuso por 53 a 39. “Le encontramos la vuelta en el segundo tiempo. Defendimos bastante bien. En el primer tiempo estuvimos un poco ansiosos, no defendimos bien, dejamos que ellos se sientan cómodo haciendo lo que mejor hacen. Ofensivamente tenemos jugadores que pueden abrir el juego en cualquier momento, así que ese problema no lo vamos a tener. En defensa tenemos que ajustarnos bien a los scouting y ser fiel a eso”, reflexionó el exjugador de Sionista, Libertad, Instituto, Salta y Unión, entre otros.

Por otra parte destacó la llegada de jugadores del banco ante la ausencia de Mateo Gaynor, desafectado por una lesión en el hombro. “Nosotros somos un equipo que tiene jugadores de recambio como Alan Moreno, Gero Ross. Van a ser importantes en el equipo, con esto no quiero decir que no vamos a sentir la ausencia de Mateo, un jugador muy talentosos que te juega en tres posiciones. No puede ser excusa, hay otros chicos que están preparados, entonces confiamos en lo que hay. Lo vamos a extrañar a Mateo, pero intentaremos suplimos”, afirmó de manera contundente.

EL REGRESO. Alejandro Zili confesó que fue muy especial volver a ponerse la del Negro en un partido oficial. “Me puso muy contento y esperaba con ansia este debut en Echagüe, volver al equipo que me vio nacer y lo hice con demasiadas ganas que a veces hay que saberlo manejar. Pero contento porque se ganó que era lo que fuimos a buscar”, indicó el jugador que no jugaba en el club desde hace 15 años.

Al mismo tiempo se refirió a su regreso el lunes y dijo que espera no “defraudar”. “La verdad que espero que no me juegue en contra. Estoy muy ansioso, se que va a haber gente amiga y conocidos y no quiero defraudar. Cuando firmé en Echagüe siempre fue con la intención de jugar y no de robar la plata. Siempre que estuvo la oportunidad lo primero que pensé en ser útil para el equipo. Obviamente estoy ansioso, no ve lo hora de empezar ese juego y después nos vamos a soltar con el correr de la temporada y vamos a estar un poco mejor”, confió el pivote.

Zilli conoce muy bien el básquet de la ciudad porque jugó durante muchos años y porque está radicado en Paraná donde formó su familia. Por eso reflexionó acerca de la gente de Echagüe y la importancia de la localía.

“Creo que la gente de Paraná es muy amante del básquet y se ilusiona cada vez que comienza una temporada con Echagüe. Lo que nosotros tenemos claros en el seno del grupo es que de local tenemos que ganar como sea; la mayor cantidad de partidos. Si vienen y nos ganan es porque nos enfrentamos a un gran equipo y esa noche no nos salieron las cosas. Si mantenemos eso, la gente va a acompañar. Después está la familia que acompaña siempre y el grupo de amigos que va a apoyar todo el año. Y uno no quiere fallar, van con una ilusión y queremos cumplir”, sentenció convencido el experimentado jugador.

A la hora de mencionar el grupo fue claro. “El grupo humano es buenísimo y está bueno que nos podamos decir cosas y asimilar errores que un compañero nos marca. Pero está bueno cuando no se convierte en una tranquilidad”, señaló.

Los chicos fueron Medalla de Plata

El seleccionado de Entre Ríos se consagró subcampeona del Campeonato Argentino U13 que se disputó en el Microestadio de la Universidad de La Punta San Luis. Los parciales del partidos fueron: 19-19, 18-17 (37-36), 21-15 (58-51), 27-25 (85-76). El elenco dirigido por Nicolás Giorello perdió con Córdoba por 85 a 76 en una final apasionante. Gran torneo de los chicos entrerrianos que se subieron al podio del país.