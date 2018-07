Zárate se despidió del hincha de Vélez con sentidas palabras

El delantero Mauro Zárate aseguró este lunes tener "un dolor inmenso en el corazón" por dejar Vélez para pasar a Boca y aclaró que no pretende que lo "entiendan", porque él tampoco lo haría "si estuviera del lado del hincha" del club de Liniers.

"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club de Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Sé que muchos se van a olvidar todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo. Amo a Vélez y los que me conocen saben todo lo que pasé este tiempo", explicó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

mauro1.JPG

Además, Zárate agregó: "Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón... No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería si estuviera de ese lado".

En ese sentido, el delantero aclaró que "no es un problema económico" porque de esa forma "jamás hubiera vuelto en el peor momento del club".

"Hay cosas que quedarán dentro mío por siempre", cerró Zárate, con un agradecimiento profundo al cuerpo técnico y los dirigentes por haber hecho el "esfuerzo" por comprarlo al Watford de Inglaterra, dueño de su ficha.

Embed Una publicación compartida por Mauro Zarate (@maurozarate9) el 2 de Jul de 2018 a las 10:33 PDT