Zambrano: "Llego al equipo más grande de Sudamérica"

El defensor Carlos Zambrano fue presentado como flamante refuerzo de Boca y, luego de manifestar que está cumpliendo un sueño, confesó: "Llego al equipo más grande de Sudamérica".

"Estoy cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño. Tuve otras ofertas, pero al escuchar el nombre de Boca me concentré sólo en eso. Me siento muy contento de estar aquí. Llego a uno de los equipos más grandes de Sudamérica, por no decir el más grande. Vengo a aportar mi granito de arena para que Boca pueda tener un título lo más pronto posible", aseguró el futbolista peruano en su conferencia de prensa de presentación.

Con respecto a lo que fue su llegada y las complicaciones que surgieron en los últimos días, Zambrano fue claro: "Estaba esperanzado desde que escuché el nombre de Boca, pero al pasar los días, las negociaciones se complican y eso lo entiendo. Pero no fue ni por Boca ni por mí, sino por un tema que escapaba a nuestras manos. Por suerte ayer se solucionó. Tuve que renunciar a muchas cosas, pero a los 30 años uno prioriza otras cosas", explicó el exzaguero de Dinamo de Kiev.

Finalmente, el defensor confesó ya haber hablado con el entrenador, Miguel Ángel Russo, "hace ya tres semanas" y avisó: "Ellos están ansiosos por tenerme, así que si todo va bien, mañana viajo con el equipo", en referencia al duelo del domingo ante Talleres.

El presidente del Xeneize, Jorge Amor Ameal, también estuvo presente en la conferencia de prensa y dio su parecer respecto de la llegada de Zambrano: "Este es un arduo trabajo hecho por nuestro cuerpo técnico, Román (Riquelme), (Raúl) Cascini y todos los que trabajan en este proyecto. Nuestro vicepresidente (por Riquelme), que muchas veces no lo ven, sepan que está en todos lados y trabajando intensamente", explicó, para luego añadir que "al que hay que agradecerle es a Zambrano, que perdió temas económicos importantes por venir a Boca".