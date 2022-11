Yanina Acosta hizo historia en Uruguay

Mientras descansa luego de tanto esfuerzo y piensa en lo que se viene, la santafesina habló con Ovación respecto de lo que fue este logro histórico. “Corrimos en Uruguay el último fin de semana y la verdad es que estoy muy feliz por todo, por lo que logré porque es una de las carreras más emblemáticas del Uruguay. Haberla ganado es un sueño para cualquier ciclista. Fue una carrera de cuatro etapas donde la primera fue doble. A la mañana corrimos en un circuito donde me pude quedar con el segundo lugar. Con cuatro chicas hicimos una fuga y llegamos a embalar y ahí entré segunda. A la tarde fue la contrareloj. Me sentí muy bien y pude quedar tercera para ser segunda en la General. Luego hicimos ruta al día siguiente donde la General se mantuvo igual y ya el día clave fue la última etapa donde se hizo una carrera muy dura. Fue un pelotón muy aguerrido con un muy buen nivel. 100 chicas largamos y entre la primera y la tercera estábamos a muy pocos segundos y al terminar la etapa me quede con la General”, contó y continuó con su relato: “Estoy muy contenta porque haber ganado esta competencia me pone muy feliz ya que es una de las carreras más importantes de Uruguay y muy conocida por todos los ciclistas, tanto argentinos como uruguayos y de otras países”.