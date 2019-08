Yael Oviedo, la entrerriana que hizo historia en el fútbol

Yael Oviedo nació el 22 de mayo de 1992 en Concordia. Comenzó a jugar al fútbol en el barrio El Toronjal. Luego dio sus primeros pasos en Club Nébel. En 2011 se fue a Boca Juniors donde estuvo cuatro años. En el 2014 tuvo un paso por Foz Cataratas de Brasil. En 2016 vistió la camiseta de UAI Urquiza donde se consagró campeona. Su carrera continuó en Europa donde disputó la Segunda División de España con el Granada. Este año dio el salto y fichó para el Rayo Vallecano para jugar en la Liga Iberdrola donde tiene contrato hasta el 2020. En la Selección Argentina, la delantera fue parte de un exitoso proceso. Jugó el Mundial Sub 20. En la Mayor debutó el 8 de marzo de 2014. Fue campeona de los Juegos Odesur en 2014 convirtiendo un gol decisivo. Jugó el Sudamericano 2014 y la Copa América 2018. Este año disputó el Mundial de Francia y se convirtió en una de las dos entrerrianas junto a Sole Jaimes, en disputar el máximo torneo por primera vez en la historia. El gran año de Yael no terminó allí. El 11 de agosto logró la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de Lima al perder la final con Colombia.

















—¿De qué equipo sos hincha?

—Soy hincha del mejor equipo de la Argentina y del mundo: Boca Juniors, obviamente.



—¿Un club?

—No podría elegir otro que a Boca.



—¿Un triunfo?

—Cuando le ganamos a River 3 a 0 una final de un torneo. Ese partido se jugó en la cancha de All Boys y ganarle a River una final es algo muy lindo.



—¿Un equipo?

—Me gusta mucho el Real Madrid.



—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Micaela Cabrera, jugadora de Boca Juniors.



—¿Una técnica?

—Marcela Lesich.



—¿Una cancha?

—La Bombonera.



—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El gol que más grité uno que le hice a la UAI jugando para Boca. Ganamos 7 a 0 e hice el primero, fue un gol muy lindo.



—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, Maradona, Ginóbili, Luciana Aymar y Del Potro.



—¿Y tres del mundo?

—Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez.



—¿Qué es lo que mejor te sale?

—No sé qué es lo que mejor sale. Creo que no tengo, ja.



—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue cuando me vine a Granada, España y seguro me compré zapatillas.



—¿A qué cosas le tenés miedo?

—No puedo mirar películas de terror porque les tengo mucho miedo. Nunca pude.



—¿Qué cosas te sacan?

—Casi todo porque mayormente vivo con malhumor, con cara de culo. Pero trato de no demostrarlo.



—¿Cuál fue tu peor compra?

—Uh, no lo sé. Ah sí, me compré un chip marca “cualquiera” en España y ahora no me funciona.



—¿Una comida?

—Los canelones de mi mamá.



—¿Un postre?

—El helado.



—¿Una bebida?

—La cerveza.





—¿Qué música escuchás?

—Escucho de todo, pero me gusta escuchar regaetón antes de entrenar. Me gusta bailar y eso.



—¿Una película o serie?

—Posdata Te Amo.





—¿Un viaje?

—Me encantaría ir a conocer Italia.



—¿Una ciudad?

—Roma.



—¿Un lugar para vivir?

—Concordia, Entre Ríos. No lo cambiaría por nada.



—¿Un barrio?

—Mi barrio de toda la vida, El Toronjal.



—¿Un hombre?

—Mi papá.



—¿Una mujer?

—Mi mamá.



—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mi mamá porque es la persona más importante que tengo.



—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchos grupos, pero tengo un problema con eso porque no los leo. No me interesan los grupos.



—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Ya la tengo y es con Messi en el predio de Ezeiza.



LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Si pudiera a Cristiano Ronaldo o a Marta.



—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Nada, no me imagino no haciendo esto. El día que deje de jugar al fútbol mi vida va a ser un poco aburrida porque esto es lo que le da sentido a mi vida.



—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Me sentaría con cualquier persona. No tengo problemas con nadie.



—¿A quién le sacás la roja?

—Tampoco tengo una persona para sacarle una roja.



—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River. Aunque tengo un gran problema porque la camiseta del Rayo Vallecano es igual a la de River, pero bueno tiene otro escudo y la defiendo como si fuera la de Boca. La de River nunca me pondría, nunca.



—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Acá en la Liga de España contra el Betis. Jugué el peor partido de mi vida, pero bueno son cosas para aprender, ya está