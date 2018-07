¿Y Guillermo, no?

César Luis Menotti, campeón del mundo en 1978 con la Selección argentina, se preguntó por qué Guillermo Barros Schelotto no entra en la "danza de nombres" que suenan como candidatos para dirigir el seleccionado tras la salida de Jorge Sampaoli.

>>> El proyecto para José



El ex DT afirmó fuertemente que a los serios inconvenientes que tiene el fútbol argentino no los "resuelve una sola persona, ni Guardiola".





En medio de la entrevista, Menotti tiró un nombre que hasta ahora no aparecía en ninguna lista de candidatos para suceder a Sampaoli: el de Guillermo Barros Schelotto. "Nombraron 20 entrenadores y ninguno a Guillermo Barros Schelotto, no debe tener buena prensa", dijo aclarando que no lo postula pero que sí está sorprendido de su ausencia en la "danza de nombres".

¿Quién debería ser el nuevo DT...

El Flaco también recordó que en 2016 presentó uno de los 44 proyectos para manejar las Selección juveniles pero no fue tenido en cuenta: "Presenté un proyecto con Rossi (Rubén José) que para mí es el mejor formador de Argentina de los últimos 40 años, era como una licitación, pero ni abrieron los sobres y eligieron a dedo". En aquella oportunidad, la Comisión normalizadora optó por Claudio Úbeda.