Willy Caballero seguirá en el arco argentino

El técnico argentino tiene claro que al entrerriano no lo saca.

El seleccionado argentino entrenó este domingo después del debut en el Mundial de Rusia y, luego del 1-1 ante Islandia, se especula con la posibilidad de que Jorge Sampaoli realice varias modificaciones.



Es más, el entrenador argentino no solo podría cambiar nombres sino que hasta podría probar con un esquema diferente al que puso en el arranque de la competencia. ¿Habrá línea de tres defensores con Croacia?



Si bien habrá que esperar el desarrollo de la semana para conocer el once para el jueves, donde no hay dudas es en el arco: seguirá el entrerriano Wilfredo Caballero.