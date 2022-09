Werner: "Tuve un gran auto, me han devuelto la confianza"

Sobre la lluvia que hubo durante gran parte de la final, el ídolo de Ford expresó: "No estaba pronisticado esto, daban lluvia a la madrugada o a la mañana temprano, nos sorprendió y antes de la final uno quería saber cómo se iba a comportar el circuito".

"Tuve un gran auto, me han devuelto la confianza y la necesida de estar en la pelea. El rendimiento del auto me sorprendió, anduvimos muy bien en el segundo entrenamiento y había poca diferencia con los rivales, por suerte hicimos una buena clasificación. Hoy (por este domingo) en la serie la unidad fue increíble y me dio mucha confianza", agregó.

Los inconvenientes que tuvo Agustín Canapino dejaron a Mariano Werner con grandes expectativas en este inicio de la Copa de Oro del TC, sobre esto el paranense expresó: "Lo dije en su momento, esto es un barajar y dar de nuevo. Este triunfo nos abre muchas expectativas, pero es la Copa de Oro más difícil que me tocó correr porque hay grandes rivales. Vamos a dejar todo para pelear la tercera corona".

Clasificación final TC fecha 11 en San Luis.

1° 1 WERNER, MARIANO Ford 25 41:12.7

2° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 1.346

3° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 1.986

4° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 2.248

5° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 2.484

6° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 2.946

7° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 4.037

8° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 4.087

9° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 4.195

10° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 4.396

11° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 25 4.87

12° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 4.878

13° 161 CANDELA, KEVIN Ford 25 5.685

14° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 7.154

15° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 7.338

16° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 8.208

17° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 9.369

18° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 9.493

19° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 9.656

20° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 10.366

21° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 10.368

22° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 10.432

23° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 10.99

24° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 11.606

25° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 12.946

26° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 13.308

27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 15.836

28° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 16.132

29° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 31:40.8

30° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 18.74

31° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 25.145

32° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 24 1 VTA

33° 56 TODINO, GERMÁN Torino 24 1 VTA

34° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 24 1 VTA

35° 55 MULET, LEANDRO Dodge 23 2 VTAS

36° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 23 2 VTAS

37° 20 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 21 4 VTAS

38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 5 VTAS

39° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 19 6 VTAS

40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 17 8 VTAS

41° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 16 9 VTAS

42° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 10 15 VTAS

43° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 8 17 VTAS

44° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 7 18 VTAS

45° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 20 VTAS

46° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 20 VTAS

47° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 22 VTAS

48° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 2 23 VTAS

49° 38 COSTANZO, PABLO Torino 1 24 VTAS