Werner quedó lejos en Rosario

El Súper TC 2000 se presentará hoy en Rosario, previo a su regreso a Paraná, y ayer la pole quedó en poder del campeón Facundo Ardusso. El piloto de Renault se recuperó tras el fuerte impacto en la largada de la última carrera en San Juan. La marca del Rombo encabezó las tres primeras posiciones con Leonardo Pernía y Matías Milla.

El santafesino Ardusso viene siendo inquebrantable hasta el momento en el trazado rosarino. Todo lo que se disputó fue para él. Desde la prueba libre del viernes hasta los dos entrenamientos previos a la clasificación.

La resurrección después de la destrucción en la largada de San Juan fue positiva. El Renault Fluence GT de Reanult Sport-Ambrogio Racing renació bien. Aunque no solo fue el de Las Parejas, sino también sus compañeros se mostraron contundentes para conformar el 1-2-3.

En la Q1, Facundo Ardusso fue la referencia con un tiempo de 1’38”324/1000 ubicándose por delante de Leonel Pernía y Matías Milla. Detrás de los de Renault, se metieron a la Super Clasificación Matías Rossi (Toyota), Agustín Canapino (Chevrolet) y Julián Santero (Toyota). En este corte quedó afuera el paranaense Mariano Werner con el Fiat, tras quedar 13º.

Los que no pudieron pasar al último corte fueron: Facundo Conta (Renault), Manuel Urcera (Honda), Facundo Chapur (Citroën), Bernardo Llaver (Chevrolet), Ricardo Risatti (Honda), Marcelo Ciarrocchi (Citroën), Mariano Werner (Fiat), Juan Ángel Rosso (Honda), Matías Muñoz Marchesi (Fiat) y Fabián Yannantuoni (Fiat). En la Súper Clasificación, Ardusso encabezó la tabla de tiempos con un registro de 1:38.120 sacándole una diferencia de 431/1000 a Leonel Pernía y de 714/1000 a Matías Millas. Agustín Canapino culminó cuarto por delante de Matías Rossi y Julián Santero.

“Emociona cómo el equipo le puso actitud para encarar la reparación de este auto. Valoro mucho el esfuerzo que hicieron, trabajando día y noche, en doble turno para que todo quede bien alineado y no dejar detalles al azar. En poco tiempo hicieron el trabajo en el auto que me dio dos campeonatos. Me saco el sombrero ante lo que han hecho”, destacó Ardusso por la labor del grupo que dirige Marcelo Ambrogio.

Consultado sobre las características de la pista rosarina, el parejense señaló a Campeones: “Es una pista en donde predominan las curvas de baja de velocidad. Queda saber cómo andará el auto con el neumático nuevo y, repito, deberemos tomar la mejor decisión con mi ingeniero antes de la clasificación”.

La actividad de la cuarta fecha del Súper TC 2000 se reanudará hoy con la prueba de Tanques Llenos desde las 9.35 y desde las 12 con la final a 25 vueltas.

La Fórmula 2.0 disputó su carrera final del sábado y Tobías Martínez se impuso en la prueba que fue por demás atractiva. Esteban Fernández fue segundo y lidera el campeonato. Facundo Marques completó el podio.

FÓRMULA 1. El alemán Sebastian Vettel cortó la racha de poles de Mercedes y lideró la clasificación para el Gran Premio de Canadá en Montreal, donde buscará su primer triunfo del año. Lewis Hamilton mantiene a Mercedes en la primera fila al lograr el segundo registro y Charles Leclerc le da a Ferrari el 1-3 en el circuito Gilles Villeneuve.

En la Q3, Vettel marcó 1’10”240/1000 que le sirvió para colocarse en la primera posición y conseguir la pole. Detrás de Vettel y Hamilton quedó Leclerc. Daniel Ricciardo marcó el cuarto mejor tiempo y Pierre Gasly el quinto. Valtteri Bottas solo pudo ser sexto.

“Estoy con mucha adrenalina, cuando tienes agarre, sabes que las cosas van a ir muy bien. Hamilton es realmente bueno en clasificación pero nosotros hemos hecho una gran vuelta”, declaró un feliz Vettel. La final se largará desde las 15.10 y Vettel comandará la grilla por quinta vez en Montreal.