Werner: "Me incluyo porque he trabajado para eso"

El piloto de Paraná Mariano Werner nunca se baja de la pelea. Competidor nato, no le esquiva a la responsabilidad cuando dice que “es más presión conseguir el presupuesto” que salir a la pista, y señaló que este fin de semana buscará ser protagonista en la vuelta del Turismo Carretera después de seis meses. Mariano viajará hoy a San Nicolás donde mañana comenzará a girar y correrá la tercera fecha el sábado y la cuarta el domingo, se mostró contento con el regreso de la actividad. Habló de candidatos, el protocolo y la necesidad de estar concentrado porque hay “mucho en juego”.

“Ya estamos preparados para lo que va a ser el fin de semana después de seis meses de espera, con una fecha que hace dos fines de semana estuvo a punto de realizarse en La Plata y luego en Rafaela, y bueno, la tercera es la vencida, así que estamos ultimando los detalles”, manifestó el piloto entrerriano Mariano Werner en diálogo con el programa La Radio de UNO que se emite por la 97.1 La Red Paraná. El piloto de Ford viene de ser segundo en Neuquén, donde se disputó la segunda fecha del año el 8 de marzo y está 13° en el campeonato. Es por eso que este fin de semana tiene mucho para ganar y para perder.

En tal sentido dijo: “Uno como deportista todos los días trabaja y se entrena para estar con los mejores”. “Uno está en todos los detalles, desde el esponsoreo hasta el mejor grupo humano. El deseo a principio de año era pelear el campeonato y por el tema de la pandemia se complicó el tradicional, así que pasó a ser primordial lo que suceda ahora en todos los detalles, porque en cuatro meses va a pasar lo que pasa en 10 u 11”, mencionó el paranaense. Para este intenso fin de semana dijo estar preparado porque sabe de lo que significa cargar con esa mochila

Werner Werner se prepara para San Nicolás

“La presión la tenemos siempre. En la primera carrera tuvimos lo bueno de haber ganado y lo malo de haber sido excluido en la técnica, pero nos reivindicamos rápidamente y pudimos conseguir un segundo lugar en Neuquén, que eso nos dio puntos, pero eso no nos relaja para nada porque quedan seis carreras para entrar al playoff y se puede ganar o perder mucho”, confió Werner.

LAS PROVISIONES. El protocolo indica que una vez que ingresan los pilotos y las cuatro personas por auto (tres mecánicos y el ingeniero), deben permanecer hasta el domingo en el autódromo, es por eso que Mariano habló sobre la provista para los cuatro días y dijo que una “carnecita” para la noche nunca puede faltar. “Ahora estoy comprando fideos, frutas y una carnecita para la noche. Pero siempre bastante light porque estamos concentrados en lo de uno y no se puede perder de vista lo que vamos a hacer”, comentó entre risas.

LOS CANDIDATOS. Para Werner hay varios pilotos que se anotan en la lista de candidatos para esta doble fecha. “Obvio que me incluyo como candidato porque he trabajado para eso. Tampoco descarto a nadie porque los equipos que estén mejor ordenados van a sacar provecho de eso y los que tengan menor cantidad de autos también. Veo a un Canapino a un Arduso por supuesto y muchísimos más como Ortelli y pilotos que están siempre y en la pelea directa. Después todas las marcas están en las mismas condiciones y va a depender de lo que haga cada uno”, reflexionó el piloto que llegó a la última fecha del año pasado con chances de ser campeón.

LA SITUACIÓN. “Esta pandemia no hizo diferencia de actividad ni de rubro ni de nivel económico. Le quitó al más rico y al más complicado. Nadie se imaginó que íbamos a estar tanto tiempo parados y no hay una cura ni una vacuna y nos tenemos que cuidar entre todos y resurgir para terminar el año y que no nos afecte más de lo que fue”, sostuvo el entrerriano sobre la situación económica de los equipos y el Turismo Carretera tras el parate.

EL ELOGIO DEL GURÍ. La semana pasada en La Radio de UNO, el Gurí Martínez, ante la consulta sobre por quién pagaría una entrada para ver en una carrera de TC, respondió por Mariano Werner. Para el paranaense ese elogio no pasó inadvertido. “Muchas gracias al Gurí por semejante respuesta y gracias a Dios pagué muchas entradas para ir a verlo a él detrás del alambrado”, comentó Mariano Werner, que tras la salida de las pistas del Gurí se convirtió en uno de los principales referentes de la marca, aunque muchos lo consideran el sucesor por la idolatría que tienen los hinchas de Ford.