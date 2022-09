Wenceslao Mansilla se pesó en Estados Unidos

El recuerdo de su partida

El paranaense está radicado en Salem Massachusetts, ciudad que queda al lado de Boston. Allí, entre otras coas, ya estuvo guanteando con Mark Deluca quien fuera retador al título del mundo. También hizo guanteo en el gimnasio de Demetrius Andrade, campeón del mundo mediano. Ovación, hace un mes, habló con Peligro respecto de esta nueva experiencia dentro del mundo de box profesional. “Se comunicó conmigo el recién fallecido Ramón Cairo y Ariel Basconcel, su socio, ellos trabajan con Reyes Boxing la promotora que me contrató para traerme acá”, comentó y luego se metió de lleno en cómo son los entrenamiento en EE.UU. “Acá entreno la parte física en el gimnasio a las 7 de la mañana y después me voy a correr. Luego a las 18 hacemos la parte de boxeo. Los martes, jueves y sábados son los días de guanteo. Acá puedo entrenar mucho y fuerte sin pensar que tengo que hacer algo más después, como trabajar u otra cosa”.

wenceslao 1.jpg

Wenceslao es consciente que esta chance es única para su carrera deportiva. Sabe que el crecimiento será notable y que las oportunidades estarán a la alcance de la mano. “Creo que para cualquier boxeador, incluso un deportista, llegar a Estados Unidos, que es la meca mundial, es un gran logro. Estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Es la primera vez que pertenezco a una promotora así que también es algo nuevo para mi”.

“Quiero llegar al máximo nivel posible en lo personal y poder obtener buenas peleas en lo deportivo”, dijo en cuanto a los objetivos y agregó: “La verdad que la llevo muy bien aunque se extraña un poco, pero estoy bien entrenando muy fuerte. Me gusta. Esto está buenísimo, es distinto y solo me enfoco en entrenar”.

Respecto de su regreso a Paraná y lo que dejó contó: “En noviembre me reincorporó a mi trabajo en Copnaf así que antes de eso vuelvo. Firme por cuatro peleas así que calculo que el año que viene vendré de nuevo para acá. En cuanto a las peleas estamos esperando. La idea es hacer dos peleas antes de volver a Argentina”, dijo y continuó: “En Paraná todo bien ya que quedaron a cargo Alejandro y Mateo en Paracao, Cinthia en Camioneros y Nacho, mi entrenador, también me da una mano con los que se van a pasar a profesional”.

Finalmente Mansilla dejó un mensaje de aliento para todo aquellos deportistas que persiguen aúj sus sueños. “Uno nunca deja de desear cosas, soñar si se quiere, pero para tratar de alcanzarlas hay que trabajar para ello porque es ahí donde surge la posibilidad. La suerte ayuda pero no es determinante. Hay que escucharse a uno mismo y confiar. No tengo 20 años, sin embargo estoy en la meca del boxeo en busca de mi sueño. No hay que descansar hasta lograr lo que uno quiere”, cerró el entrerriano quién en un récord profesional de18 triunfos (8 por la vía rápida), 10 caídas y 1 empate.