Wenceslao Mansilla quiere volver a los primeros puestos del ranking argentino

Wenceslao Mansilla, uno de los boxeadores más reconocidos de Entre Ríos, peleó el viernes 22 de diciembre por última vez en el año. Lo hizo frente a Mateo Verón, oriundo de Tigre y número 8 en el ranking argentino. La velada se llevó a cabo en el Club Social y Deportivo El Porvenir, de Quilmes, provincia de Buenos Aires en la categoría Súper Mediano a seis asaltos y fue derrota del paranaense por decisión dividida de los jueces.













Mansilla dialogó con UNO dando su opinión sobre esta pelea, ya que al día siguiente del combate, realizó una publicación en su Facebook donde dijo no estar del todo conforme con la decisión de los jueces. "Fue media enredada la pelea, me la dieron por perdida en fallo dividido, un juez me vio ganar y las dos juezas lo vieron ganar a mi rival. Yo no soy de reclamar, pero bueno tampoco me pone contento esta clase de decisiones, más aún cuando bajas del Ring y personas como Marcelo Domínguez (ex campeón del mundo) te dice que te robaron", comenzó. "Quiero resaltar el gesto de Mateo Verón que, luego de la pelea, me fue a saludar y me dijo que mínimo merecía un empate, que le complique mucho la pelea a pesar de que él tiene más experiencia que yo", remarcó.









mansilla.jpeg









En relación al balance que hace de este 2017 donde se lo vió con poca actividad, Wency opinó: "La verdad que es un año de sentimientos encontrados, pude pelear en el exterior por un título importante, dí un paso determinante en mi carrera que fue cambiar de gimnasio y entrenador, pero a su vez despido el 2017 con poco ruedo, sólo dos peleas y las dos con derrotas". "Analizo el por qué de las pérdidas, por eso también hubo cambios en mi forma de entrenar... igualmente no es lo mismo una derrota internacional que una en el ámbito local y con cierta parcialidad para el rival como en esta última aunque el hecho de no haber recibido castigo frente a Verón y que para muchos haya sido el ganador es, en cierto modo, un premio consuelo".









mansilla.jpg Verón y Mansilla durante el pesaje









Por otra parte, el boxeador que entrena tres veces por semana en Santa Fe y el resto de los días en Paraná, habló sobre su futuro, como planea el 2018 en cuanto a peleas y cómo buscará volver al mejor nivel. "Me ofrecieron hacer la revancha con Juan Juárez el 6 de enero lo cual sería muy bueno para arrancar el año con rodaje pero vengo arrastrando una lesión en los codos y tengo que parar un par de semanas".





"La idea es pelear lo mas seguido posible y volver, dependiendo de los resultados, a los primeros puestos del Ranking Argentino e ir en busca de un título o una nueva posibilidad en el exterior", concluyó el hoy número seis del Ranking en su categoría.









Mansilla cerró el año con 13 combates ganados (cinco por Knock Out), cinco derrotas (tres por Knock Out) y un empate.