Walter Bou escucha ofertas para volver al país

El concordiense Walter Bou por estos días se encuentra en su ciudad natal a la espera de la continuidad de su carrera deportiva. Tras un fugaz poso por el Vitoria Bahia de Brasil, el delantero es pretendido por varios clubes de la Superliga Argentina.









Una de las principales tareas que se le encomendó a Nicolás Burdisso después de ser oficializado como el mánager de Boca fue la de administrar los recursos (en este caso, jugadores) con los que la institución cuenta. Es sabido que el Xeneize cuenta con un plantel muy rico, pero también debe atender a aquellos futbolistas que se encuentran cedidos en otros clubes pero siguen siendo propiedad del Auriazul.









Es por eso que el caso de Walter Bou generó preocupación en la dirigencia. Es que el delantero se marchó en julio de 2018 a préstamo con destino a Vitoria Bahia de Brasil, pero su presente no es el mejor: apenas jugó ocho partidos, no logró consolidarse dentro del 11 inicial y no pudo meter goles. Esto precipitaría su salida pese a que tiene contrato hasta mediados del 2019 y hasta una opción de compra.









Si el delantero logra sellar su salida del club brasileño, deberá ajustar su vínculo con un nuevo club. Y para su fortuna, pretendientes no le faltan: Unión de Santa Fe es el principal interesado en quedarse con sus servicios ya que fue pedido especialmente por Madelón, mientras que Santa Martín de San Juan y San Martín de Tucumán se encuentran a la expectativa.









También el delantero concordiense es en uno de los nombres que circulan como posible refuerzo de Aldosivi. La cesión de Bou culmina en junio de 2019. Pero como el club del norte de Brasil se fue al descenso, la idea del club es desprenderse de un futbolista que tuvo poca continuidad y tiene un alto salario.









Bou, de 24 años, debutó en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2014. Pero recién se ganó la titularidad y convirtió sus primeros goles en 2016: anotó siete en 15 partidos.









Pasó a Boca y en dos temporadas convirtió nueve goles en 41 partidos. Con "Wanchope" Abila, Darío Benedetto, Mauro Zárate y Carlos Tevez en el plantel Xeneize quedó relegado y fue cedido a Vitoria, que finalizó en el puesto 19 sobre 20 equipos en el Brasileirao y perdió la categoría. Encima el argentino no convirtió goles, por lo que tanto el club como el jugador pretenden dar por finalizado el contrato antes de tiempo.