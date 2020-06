Walter Andrade anunció su retiro

"Quería comentarle al hincha al entrerriano, al paranaese, al futbolero que quiero hacer oficial el retiro. Anoche me comunique con Gustavo Álvarez, tuvimos una linda charla. Él me comunico que, deportivamente, no me iba a tener en cuanta y me dio su argumento", señaló el jugador de Patronato de Paraná.

"Me pareció aceptable. Inclusive me dio la posibilidad de que me acerque al vestuario para ser parte del proceso durante un tiempo y me comunicó que, tanto él como el equipo técnico y la dirigencia sentía que me tenía que retirar en cancha, por todo lo que uno le ha dado al club, la forma en que me he entregado y los objetivos cumplidos. Le dije que no...", aseguró y dio sus motivos.

Los motivos del retiro

"Walter Andrade, nuestro guerrero de mil batallas, ha decidido finalizar su carrera profesional", compartió el club en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/1277998414509281280 2⃣♾ Walter Andrade, nuestro guerrero de mil batallas, ha decidido finalizar su carrera profesional.



Acá, un mensaje para todos los hinchas y el pueblo futbolero#GraciasWalter ❤️ pic.twitter.com/FfXURAUKEf — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 30, 2020

https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/1278006284562968578 2⃣♾ No nos va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que hiciste por nuestra camiseta en estos 15 años. Te ganaste un lugar en el corazón de todos los hinchas.



Te deseamos todos los éxitos para lo que viene. ¡Hasta siempre, Negro! #GraciasWalter ❤️ pic.twitter.com/5i3XgD4hR3 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 30, 2020

