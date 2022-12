Wakeboard: Celeste Fontana es campeona Argentina

celeste fontana wakeboard 2.jpg

especto de lo que significa este logro, Celeste contó: “La verdad es que estoy re contenta porque es un logro que quería que llegue así que me hizo muy feliz. En cuanto a la técnica demostré un poco más de nivel y logré sacar más trucos. De todos modos todas las chicas de mi categoría andamos al mismo nivel ya que en cada competencia crece la tensión porque no sabemos quién puede ganar. Todas estamos parejas y eso está bueno porque se hace más complicado y te lleva a esforzarte más. Yo compito en Junior Woman”.

Celeste no estuvo sola en la Capital Nacional del Citrus ya qu todos los competidores de la Fly Paraná dijeron presente en banda. “Estuvieron los chicos, logramos disfrutar y la pasamos muy bien”.

celeste fontana wakeboard 1.jpg

Más adelante Celeste habló de las horas que le demandan los entrenamientos para estar en el nivel que está y seguir creciendo. “Entrenamos como cuatro o cinco veces por semana. Voy al río y le doy como 30 o 40 minutos ene la agua. Y en el medio está colegio. Yo acabo de terminar el Secundario y el año que viene arrancó la facultad. Se pondrá pesado pero se va a poder. Haremos el tiempo para poder entrenar. Voy a estudiar en Santa Fe. Todavía estoy viendo qué, pero seguramente sea alguna ingeniería así que ando averiguando. Lo sigo viendo. Y en materia deportiva le quiero dar con todo y entrenar lo más posible para poder seguir así y poder llegar a los Latinos que se hacen el mes de febrero en Gualeguay”.

Finalmente Celeste compartió este momento: “Lo comparto con toda mi familia porque son los que más me apoyan. Me acompañan y me lleva a todos lados. Después con mis amigos también”.

celeste fontana wakeboard 3.jpg

Clínica

El primer día de actividad se realizó una clínica a cargo del paranaense Renato Buscema, entrenador del Equipo Argentino de wakeboard. También Rena se dio el gusto de competir en el Nacional.

Visita

Concordia disfrutó de la presencia de Eugenia de Armas. La referente, la primera en lograr un doble giro completo, en 2019, ganó el oro en los Panamericanos de Lima y ese mismo año consiguió el tercer puesto en el Mundial de Wakeboard de Abu Dabi. Pero el lauro más importante llegó en este 2022, cuando llevó la bandera argentina a lo más alto, al consagrarse ganadora del Campeonato Mundial de Lago del Salto, Italia, en la Categoría Open.

Segundo

En la especialidad wakesurf también hubo una muy buen producción del rider paranaense Juan Viola. El Melli, además de competir en wakeboard, logró consagrase subcampeón en la otra especialidad. Es un logró más que se suma a las vitrinas de la Escuela que funciona en Paraná, la Fly Wakeboard.