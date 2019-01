Vuelven los sábados al mundo Amarillo

Después de trabajar, insistir y soñar, hoy Capibá Rugby Club puede recoger lo sembrado en su momento. El Amarillo volverá a ver acción, luego de muchos años sin hacerlo, los sábados. Es que el equipo de Paraná, junto a CUCU de Concepción del Uruguay, será parte del Tercer Nivel del Torneo Regional del Litoral.

Un desafío importante para dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas. Adrián Saibene, presidente de la entidad, y Luis Lescano, entrenador, pasaron por UNO donde dejaron el claro las metas.

"Para nosotros es volver a un torneo regional después de muchos años. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos, pero data de más de 10 años. Volver a tener este desafío de poder competir en otro nivel para nosotros es un orgullo. Este logro es del trabajo de otros años y la verdad que será una experiencia después de muchos años. Queremos poner al club, al deportista, al jugador, de la mejor manera", dijo Saibene y agregó: "Es un trabajo de varios años atrás. Se hizo un delineamiento de las inferiores al plantel superior. Creemos que este año a este desafío lo vamos a aplicar. Los juveniles seguirán en el Dos Orillas como el año pasado y los infantiles trabajaremos con la gente de Santa Fe con los encuentros".

"Nosotros lo que queremos hacer es poner a Capibá en el primer nivel. En la permanencia del tiempo es cuando uno se mantiene. Hoy lanzamos este nuevo campeonato y tenemos el desafío que desde hace muchos años no nos toca. Jugábamos los domingos y un torneo que no tiene tanto relieve. Así desaparecés del plano deportivo. Volvemos a caminar y volvemos los sábados", enfatizó el dirigente Amarillo respecto de la meta que se persigue que es permanecer y seguir dando pasos hacia adelante.

A su turno, Luis Lescano, el entrenador que supo ser campeón del Provincial en 2015, comentó: "En lo deportivo espero poder acompañar el gran esfuerzo que se hace institucionalmente con el presidente Adrián Saibene y el Director Deportivo el profe Del Castillo. La tarea de ellos el año pasado es enorme. Es más este año los resultados de la política del año pasado se verán este año. En lo personal me da mucha alegría y mucha responsabilidad de poder cumplir con los tiempos y las expectativas que tiene el club".

El Amarillo no se detuvo. Paró poco y ya trabaja con la mente puesta en lo que viene. "Con dada jugador hicimos una diferencia este año. No se paró y trabajamos a las órdenes del profesor Pablo Dormich. Terminamos un año volviendo a la calma, hubo un receso de 15 días y arrancamos la pretemporada para quedar óptimos para el mes de abril o mayo que es cuando arranca la competencia dura. Tenemos que apostar a que no haya lesiones porque somos un plantel corto y las inferiores recién dentro de un par de años aportarán ese caudal que nos está faltando".

La meta es clara: "Como meta queremos estar en el podio, pero el equipo debe consolidar un juego dinámico".













Jugadores viejos y jugadores nuevos





La base del equipo de Paraná será la misma que jugó el Torneo Provincial y se sumarán nuevos valores para afrontar el tercer nivel del Regional del Litoral. La meta de dirigentes y cuerpo técnico es sumarle a la base la mayor cantidad de jugadores que se pueda.