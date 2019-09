Vuelos mundiales para un paranaense

El parapente lo llevó a ser parte de un Mundial. La cita fue en Macedonia donde el paranaense Federico Rodríguez Aréstico se dio el gran gusto de ser parte, por primera vez, de una cita con estas características.

“Fue todo muy lindo. Era la primera vez que iba a un Mundial que es un campeonato donde se representa al país. Fueron 52 países y tenés puestos por países y además individuales donde hubo unos 150 pilotos. Son cuatro por país”, le contó a Ovación mientras se tomó un respiro de su trabajo y prosiguió con su relato: “La verdad que el resultado individual no fue bueno ya que terminé en el número 100, pero la meta igualmente era ir a buscar a andar bien.

Respecto de la modalidad del certamen, el de Paraná repasó: “Para que te des una idea, la modalidad es un campeonato de distancia que se le llama cross country y lo que se intenta hacer es unir puntos mediante un recorrido. Más o menos en este campeonato un día promedio se volaban 100 kilómetros. Es como decirte salís de Paraná vamos hasta Crespo y de ahí Santa Fe para regresar de nuevo. Se arma tipo un triángulo. Ganan los que lo hacen más rápido, pero como es por países hay cuatro por países o tres entonces se suman de cada país los mejores dos. Nosotros fuimos tres argentinos y yo fui el único entrerriano con dos chicos de La Cumbre”.

parapente.jpg

Más allá del resultado final, lo que queda es la experiencia de poder estar cerca de los mejores pilotos del mundo. “Fue increíble porque uno pudo foguearse con los mejores del mundo. Nos dimos cuenta que el nivel de pilotos está porque en mangas individuales tuvimos buenos resultados. Yo terminé tercero el último día en la manga. El nivel está, pero nos dimos cuenta que no alcanza solo con eso”, confesó y se extendió en su concepto: “Nos falta mucho apoyo por sobre todo. Nosotros estábamos los tres solos solo con algunos amigos de Buenos Aires que nos hicieron el aguante, pero nada más. Los otros países tenían médico, psicólogo, director técnico. Hay un abismo y eso terminó inclinan do la balanza para ellos”.

La historia de Federico no es reciente. Tiene 32 años, pero vuela hace un montón de tiempo y recién ahora le legó la chan ce de ser parte de un Mundial. “Yo vuelo hace 19 años y tengo 32. Hace mucho que lo hago y es mucho el nivel. Nos falta apoyo y eso hace que estemos muy lejos de los otros países”, dijo y agregó: “Igualmente me vine muy motivado para seguir. Sé que el nivel está, pero necesitamos de un apoyo. No solo ir y tener la técnica de volar sino contar con el resto de las cosas”.

“Acá en Argentina entreno y compito en zona de montaña. Acá lo hacemos con remolque. Por lo general el parapente competitivo es en zona de montaña como La Rioja, Córdoba, Tucumán, Mendoza o San Luis. Esos son los puntos”, contó el de Paraná que se va a La Rioja el mes que viene por el Argentino donde está cuarto.