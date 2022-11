Vos te la merecés más que nadie, Leo

Sin embargo, con casi 19 años fue repudiado por propios y extraños luego de la eliminación de Argentina en tanda de penales ante Alemania ¿Por qué? Decían que no sentía la camiseta, que no hizo esfuerzo para ingresar en el partido y que poco le importó la eliminación. Eso entre otras cosas más. Desde el minuto 0 luchó contra todos los pronósticos por amor a su país.

Llegó el Mundial 2010. Lionel Messi con la 10 en la espalda y la cinta de capitán en el brazo (en el partido ante Grecia y con 22 años). ¿Quién era el técnico? Diego Armando Maradona. Nada podía salir mal, o si.

El rosarino llegó con una presión inimaginable al Mundial de Sudáfrica, debido a que varios lo consideraban el sucesor de Maradona y su campaña en el Barcelona lo perfilaba para ser la gran figura del torneo. Lamentablemente, el seleccionado de Diego Armando se despidió en cuartos de final vapuleado por Alemania 4-0 y nuevamente todos dispararon contra él: En la Selección no hace nada. En el Barcelona hace goles de todos colores y acá no. Le falta para ser como el Diego, etc., etc. Messi no convirtió goles en los 5 partidos de los cuales participó pero fue de los que más intentó y el primero en recriminarse que las cosas no habían salido.

messi.jpg Lionel Messi disputará su quinta Copa Mundial con Argentina.

Brasil 2014: Éxtasis. De la mano de Alejandro Sabella, Lionel Messi y una gran camada de jugadores llevaron a la Selección Argentina a una nueva final de Copa del Mundo. Miles y miles de argentinos llegaron al vecino país bajo un mismo objetivo: pintar de celeste y blanco las calles brasileras. Argentina fue de menor a mayor. La Pulga convirtió uno de los goles con los cuales la albiceleste derrotó a Bosnia por 2 a 1. En el siguiente partido zurdazo inatajable en el último minuto para derrotar a Irán 1 a 0. Cerró el grupo con doblete ante Nigeria. Luego se le negó el gol pero fue el más determinante para que nuestro país pase de ronda y se instale en la final luego de 24 años. Asistencia en octavos. Desequilibrante en cuartos. Aguantador en semis. Buscador en la final.

Entre 2014 y 2018, quizás fuimos testigos de una catarata sinfín de insultos y abucheos hacia él. El 10. El que la siente más que nadie. Luego de perder la Copa América 2016, Messi dijo: “Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da. Se terminó para mí la selección”. Un puñal al corazón. A partir de ahí, el 90% de los argentinos pidió su vuelta. ¿Hubiésemos llegado a 3 finales consecutivas sin él? No lo creo, déjame dudar. Por suerte volvió. Gracias a dios volvió.

Rusia 2018: Una Selección apagada viajó en busca de la ilusión. Corto circuito entre jugadores y cuerpo técnico hicieron que no pudiésemos apreciar el nivel de Lionel y otros tantos jugadores. Afuera en octavos, pero ese golpe desencadenaría en todo lo lindo que nos viene pasando como amantes del fútbol y de nuestra Selección.

Se despidió Sampaoli y llegó Lionel Scaloni. Volvió a iluminarse mi corazón y déjame decirte que el tuyo también. Argentina logró un título luego de 28 años. Copa América en Brasil, ante el local y en el Maracaná. El astro argentino está iluminado y llega a Qatar 2022 con todas las esperanzas intactas. Para él, quizás sea su último mundial. Entonces, para nosotros, la última bala en el cargador. Ojalá sea esta. Ojalá vuelvas de Asia con ella bajo el brazo. Vos, más que nadie, te la mereces.