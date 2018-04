Volvió a gritar un sapucay

El club Tilcara aprovechó el envión que le dio el triunfo en la jornada anterior ante Aranduroga y ayer repitió el éxito ante el mismo rival, pero esta vez en Corrientes. El equipo paranaense ganó 24 a 19 en un partido clave pensando en mantener la plaza para el Regional del Litoral. De esta forma, el Verde cosechó su segunda victoria de manera consecutiva, todo en el marco de la cuarta fecha de la Zona 2 en el Torneo del Interior B de rugby

No fue nada sencilla la faena para los dirigidos por Luciano Furlán y Santiago Reggiardo, ya que enfrente tuvieron a un equipo que entró a la cancha con sed de revancha luego del traspié cosechado la semana anterior. Incluso los correntinos comenzaron al frente en el marcador y se fueron al descanso 17-13 arriba. Pero en el complemento Tilcara corrigió algunas falencias y pudo torcer la historia para festejar nuevamente ante Aranduroga. Los tantos de la visita llegaron mediante los tries de Lautaro Passarino, Hipólito Pérez y un try penal, más tres conversiones y un penal de Bruno Dapit.

En la próxima fecha de este sector, los paranaenses jugarán nuevamente fuera de casa para enfrentar a Santiago Lawn Tennis. Precisamente, en el otro encuentro de este sector, los santiagueños perdieron ayer como visitantes ante Jockey Club de Villa María por 28 a 22. El conjunto cordobés es puntero con 19 unidades, seguido por Santiago con 10, Tilcara suma 8 y cierra la tabla Aranduroga sin puntos en su haber. Los otros resultados del TDI B de ayer fueron:

Zona 1: Trébol de Paysandú 22-Roca RC 7 y Universitario de Mar del Plata 19-San Martín de Villa María 19.

Zona 3: Universitario de Bahía Blanca 13-Teqüé RC 31 y Universitario de Rosario 38-Sixty de Resistencia 16.

Zona 4: Banco de Mendoza 47-Comercial 40 y Universitario de Salta 33-Marabunta 26.

EL CAE SIGUE ARRIBA. Mar del Plata Rugby venció ayer a Regatas Bella Vista por 19 a 17, resultado que favoreció a Estudiantes (ganó el viernes) para quedar como único puntero en la Zona 4 del Nacional de Clubes B.