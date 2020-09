Vóley: Vicentín y sus primeros bloqueos en Polonia  

Un paranaense se encuentra haciendo sus primeras armas en el voleibol de Europa. Se trata de Luciano Vicentín; el punta se incorporó días atrás al equipo BBTS Bielsko-Biala de la Segunda División de la Liga Polaca de Vóley. Luego de varias idas y vueltas el jugador surgido en Paracao pudo viajar en plena pandemia tras conseguir los permisos solicitados por el gobierno nacional. Finalmente ex-River pudo subirse a un avión para afrontar un gran desafío en su corta edad; que es jugar de manera profesional en Europa.

Luciano charló desde Polonia con el programa La Radio de UNO, que se emite por la 97.1 La Red Paraná. “Ya hace un mes que estoy en Polonia. Estoy en la ciudad que queda al sur del país que se llama Biała Podlaska. Es un poco más chico que Paraná por así decirlo; es un lugar de turismo porque está en el medio de las montañas”, aseveró el joven paranaense.

Luego comentó: “Elegí jugar la Liga Polaca por el nivel. Acá en Polonia sienten al voleibol como nosotros sentimos al fútbol en Argentina. La verdad el nivel y profesionalismo es muy bueno”.

“En este momento estoy viviendo solo en un departamento que está en el centro de la ciudad y la otra semana viene un compañero a vivir conmigo. Es muy lindo el departamento y grande. En el día a día voy adaptándome de a poco. Por suerte el club me facilitó todo. Cuando llegué al país estuve en un hotel 14 días de cuarentena, pero luego cuando pude entrenar en el club nunca había visto un equipo tan profesional como en el que estoy ahora”.

En cuanto al país y la situación epidemiológica, Vicentín dijo: “Acá ya comenzaron las clases, por suerte tienen todo un poco controlado. El barbijo no es obligatorio y la única vez que me lo pidieron fue cuando fui a una clínica a realizarme unos estudios. He entrado a muchos negocios y no es necesario el uso del barbijo. Es casi una vida normal la que llevan.

“Viajar en pandemia es algo anormal a todo, en el momento que yo viajé salían solo dos vuelos por día y todo el protocolo que había que cumplir lo hacía aún más extraño. En cuanto a las precauciones que tuve que tener, el distanciamiento social, el uso de barbijo en todo momento, excepto cuando ingeríamos algo, y hasta me hizo lastimar las orejas de haberlo tenido un día y medio puesto”.

“Hice escala en Madrid, luego Barcelona y finalmente Polonia. Ya en el país alguien del club me fue a buscar en auto y de ahí a la ciudad que estoy ahora, fueron unas seis horas de viaje más. Los primeros dos días estaba en una habitación a la cual me traían todas las comidas, hasta que me pasaron a un departamento que es fuera del edificio, pero sigue siendo parte del hotel. Acá tengo cocina, más piezas, dos baños, tengo un jardín en el que puedo entrenar, así que estoy mucho más cómodo, es un lugar mucho más amplio. Ahora el desayuno, la merienda y la cena me las cocino yo, pero al almuerzo me lo trae un spónsor del club, así que estoy muy bien”, dijo sobre lo que tuvo que vivir hasta el momento.

“Es la primera vez que viajo solo. Me había tocado pero con la Selección Argentina en grupo. Pero esta vez fue solo. La verdad no tuve inconvenientes, más allá de todos los papeles que me pidieron”, completó.

La actividad ya tiene fecha de inicio en ese país de Europa y sobre eso Vicentín argumentó: “La competencia en Primera de Polonia arranca este fin de semana y la nuestra, que sería la segunda División, comenzará a fines de este mes”.

