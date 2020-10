Vóley: En San José estudian qué pasos hay que dar

Gabriel Truffa San José Voley.JPG Gabriel Truffa, dirigente, mánager y entrenador de San José Vóley PRENSA SAN JOSE

Posteriormente aseguró: “Eso no quiere decir que ya estamos convencidos o en condiciones de jugar porque este sistema que se implementó es para jugarlo en burbujas y si nosotros en nuestro regreso a San José tenemos que hacer cuarentena nos tenemos que olvidar de jugar la Liga porque en poco tiempo más se vendría la segunda burbuja y sin entrenar es imposible jugar. Todavía estamos con muchas incertidumbres”.

San José, como todo equipo, tenía sus propias metas para este año. La pandemia las fue opacando y ahora han variado considerablemente. “Nuestros objetivos para este año era volver a jugar por noveno año consecutivo de Liga y darle competencia a nuestras jugadores de las formativas. En estos momentos tenemos una jugadora en Selección Nacional entonces tenemos que darle esa competencia. Como todos los años la frutilla del postre es eso, llegar a la máxima competencia nacional jugando la Liga. No tenemos aspiraciones de campeonar, ni nada por el estilo, pero si queríamos hacer una competencia digna y sobre todo con la base de nuestras jugadoras mas tres o cuatro refuerzos para que no ayuden como año a año”.

Respecto del sistema de disputa de la nueva Liga Nacional, Truffa contó que aún no les cierra esa modalidad. “Son tres burbujas. Una primera que es doble con dos zonas de 8 equipos. Esta es en febrero en Buenos Aires, en el mes de marzo se estaría jugando una de cuatro, una en Santa Fe, otra en Córdoba, otra en Entre Ríos, en San José y la restante en Buenos Aires. Cada burbuja con 4 equipos y de ahí clasifican dos equipos a una tercera burbuja que se juega más adelante. De ahí salen los cuartos de final, semifinal y final. Esa es la competencia que tenemos hasta el momento”, narró.

Luego prosiguió: “Nosotros tenemos muchos interrogantes que tenemos que resolver como los hisopados en cada encuentro, los viajes, los permisos para viajar en un sólo permisos para viajar en un sólo móvil, el tema de la cuarentena al regreso, lo económico y acá necesitamos que la provincia nos ayude con los aportes para el deporte profesional. Sabemos que la provincia está complicada y podemos llegar a tener una respuesta negativa. Después el tema laboral de las jugadoras no es un tema menor, sobre todo las más grandes. Ausentarse 10 días de su trabajo en tres ocasiones no es fácil así que hace muy poco que tenemos la información de la competencia. Ya le informamos a nuestras jugadoras y ellas están estudiando las posibilidades de su parte y por otra lados estamos gestionando para ver si podemos conseguir los hisopados por el costo es alto. Después los permisos para no hacer cuarentena a nuestro regreso”.