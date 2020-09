Vóley: "Nuestro desafío también apunta a las bases"

La vista de Hernán Ferraro, entrenador de las Panteras, el seleccionado femenino de vóley, no sólo apunta a los próximos Juegos Olímpicos, donde el equipo se clasificó de su mano en el Preolímpico a comienzo de año. Su mirada va hacia las inferiores de este deporte en todo el país: “Hay que continuar con las capacitaciones y tratar de armar un combinado de juveniles y menores para jugar en la Liga Nacional. Hay mucho potencial y ahí está el desafío”, expresó el entrenador del conjunto que además ganó la medalla de bronce en Lima 2019.

“Estoy convencido y he logrado convencer a la dirigencia que en el vóleibol femenino argentino hay calidad, aunque nuestra materia prima no tiene las mismas condiciones físicas que las europeas. Debemos trabajar mucho en el desarrollo de la técnica y lograr que las chicas de 16 y 17 años no dejen de jugar. Sudamérica está un poco separado de lo que pasa en el resto del mundo, pero en Argentina además de jugadoras con enormes capacidades hay muchos formadores con gran compromiso”, prosiguió el DT.

Con respecto a Las Panteras y la cita olímpica, Ferraro opinó: “En abril del próximo año nos pondremos a trabajar específicamente de cara a los Juegos de Tokio. Cuando arrancó la pandemia entrenamos mucho por Zoom para mantener lo físico y también en cuestiones del juego con charlas y mirando partidos. Luego las chicas que juegan Europa viajaron y ahora el objetivo es armar tres concentraciones en septiembre con juveniles y las que se quedaron el país”.

“Pensamos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires como sedes para esos encuentros; ojalá podamos llevarlos a cabo. Nosotros estamos haciendo un trabajo amplio, en varias aristas, más allá de este gran equipo que tiene su propio sello buscamos captar cada vez más jugadoras y formarlas para el más alto nivel”, completó.

292020 f2 voleibol seleccionado argentina ferraro.jpg El DT del seleccionado femenino de vóley festejando lo conseguido en Colombia en enero pasado. Prensa Feva

El camino de regreso a la actividad

Mientras el staff de las selecciones argentinas de base diseña operativos de retorno a los entrenamientos, respetando todos los protocolos de sanidad, la capacitación y actualización están a la orden del día. Los responsables de todas las selecciones nacionales de piso y beach volley en ambas ramas asistieron a una charla y participaron activamente con preguntas con el entrenador e infectólogo Javier Farina, quien se desempeña además en los equipos del Ministerio de Salud de la Nación.

En el marco de la Pandemia COVD-19 los cuerpos técnicos nacionales recibieron información y claves para la prevención en el camino de la vuelta a los entrenamientos. En la plataforma Zoom, con 28 asistentes, las preguntas, los razonamientos y las ideas salieron a la luz con la prioridad del cuidado personal y social.

En la presente jornada, el camino se profundizará ya que Farina brindará una charla nuevamente con los cuerpos técnicos pero con la participación de jugadores y jugadoras que integrarán las listas de regreso a los entrenamientos para este mes de septiembre.

El vóley argentino camino a paso firme priorizando la salud y el bien común, respetando las medidas oficiales de aislamiento y diseñando programas de trabajo que se adapten a la realidad que afecta al mundo.