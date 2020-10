Voley: hoy la Liga Nacional A2 está lejos,

En materia de competencia el horizonte promete, porqué al no poder jugar la B1 por el coronavirus, la A2 que dejó Paracao es una chance. De todos modos aún no hay nada confirmado. Todo es materia de diálogo y análisis en estos momentos. “Nosotros a principios de año cuando planteamos objetivos con las inferiores siempre la meta mayor es jugar Liga Nacional. Hay una copa provincial y se clasifica. Hace dos años que venimos clasificando y el año pasado por tema de costo no pudimos ir con la Sub 15 y 17. Este año el planteo fue el mismo y con la Primera, como para tener una meta principal, jugar la B1. Fue bien aceptado por los dirigentes y jugadores, pero con la pandemia no se pudo”, narró y prosiguió: “Ahora aparece la posibilidad de la A2, pero está limitado el tema de espacio entonces a nosotros nos compromete el tema de los días porque son más de 15 días dentro de un mismo complejo. Con los chicos de Primera se nos complica ausentarnos por sus trabajos y estudios. Igual recién hicimos la primera reunión y estamos viendo. Veremos si aparece otra ciudad que licite otra sede. Hay muchos clubes interesados como Pescadores por ejemplo y nosotros más Libertad de San Jerónimo Norte. Son proyecto de clubes que tienen mucho de inferiores y de Primera, casi sin refuerzos. Estamos ahí, las ganas están”.