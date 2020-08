Vóley: "Estábamos todos muy callados acá"

Nicolás Williman fue jugador primero y ahora es entrenador de los planteles de vóley, en ambas ramas, del Club Santa Rosa de San José, localidad que está a unos 10 kilómetros de Colón. De allí nació el pedido, con su correspondiente protocolo, para que esta disciplina pueda regresar a la actividad. Esto también replicó en la costa del Paraná. Williman, el creador de la movida que va sumando apoyo en toda la provincia, tomó contacto con Ovación desde la costa del Uruguay.

“Nosotros estamos pidiendo volver porque consideramos que muchas actividades que revisten mayor peligrosidad están habilitadas y hay un sinsentido de estas habilitaciones. A veces uno observa un supermercado abarrotado de gente y nosotros tenemos protocolos presentados hace dos meses y nada”, contó y luego explicó en qué consiste el plan: “Constituye trabajos físicos en islas, bien separados, con todo bien ordenado en base al protocolo. Esto cronológicamente lo determinan las autoridades porque por ejemplo en la Fase 1 uno arranca con un trabajo funcional en islas, trabajo físico exclusivamente, no aparece la pelota ni la red. Y esta fase debe estar determinada por las autoridades y hasta que ellos no lo permitan no podemos pasar a trabajar con elementos ni con el juego, así que consideramos por qué no arrancar”.

williman.jpg El DT de Santa Rosa empezó a trabajar en la vuelta del vóley

Williman contó que esta movida arrancó con una colega de Concepción del Uruguay y se fue extendiendo hacia toda la provincia. “Esto surgió de una charla entre colegas. Fue con Antonella que es de Concepción del Uruguay. Charlamos y yo le dije que esto no podía ser ya que estábamos muy callados acá y estaban pasando cosas en todas las ciudades que sabemos todos y que son más peligrosas que cualquier deporte. Nosotros seguimos sin trabajar. Arrancamos así y armamos un grupo de Whats-App para sumar gente y ver qué se podía proponer para pedir pacíficamente por la vuelta del vóley. Sabemos que en otras provincias han iniciado y están trabajando con los mismos protocolos que nosotros tenemos acá”.

Por último, el entrenador comentó: “Nació de acá, del Club Santa Rosa, pero una cuestión que surgió es que nosotros, gracias a Dios, tenemos un equipo femenino que nos representa en la Liga Nacional como es el Club San José y es un equipo que está parado y es una injusticia perder la categoría por una decisión política. Igualmente el pedido es para todos, arranca acá, pero un contacto busca a otro y así. La idea también era que sea una linda excusa para que el vóley de Entre Ríos trabaje todo junto y no haya diferencias entre las costas”.